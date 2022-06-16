Galatasaray'da 3 yıldız için kritik hafta!

Marcao için son durum

Mustafa Muhammed için önce ödeme

Sarı-Kırmızılı ekipte, bu hafta ve önümüzdeki hafta birbirinden kritik görüşmeler yapılacak. Takımın yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Mustafa Muhammed'in menajerleri, yeni yönetim ile görüşme gerçekleştirilecek.Yapılacak kritik toplantılarda üç oyuncuya yapılan teklifler, yönetim ile paylaşılacak. Şimdiye kadar Aslan'ın, yıldızlarına yüksek rakamlar teklif gelmediği sürece niyeti yoktu.51 maçta 13 gol, 12 asistlik performans sergileyen Kerem için Fransa'dan ciddi adaylar var. Ancak Sarı- Kırmızılılar'ın, 20 milyon Euro dolaylarında bir teklif gelmediği sürece Milli futbolcuyu satmayı düşünmüyor.Brezilyalı savunmacı Marcao'ya da İtalya ve İspanya'dan kulüplerin istediği biliniyor. Ancak Cim Bom, 15 milyon Euro altındaki tekliflere sıcak bakmıyor.Ayrıca Galatasaray , böyle bir önerisi karşısında Marcao için sonraki satıştan pay da istiyor. Son olarak da Mustafa Muhammed'in bonservisinin, 1 Temmuz'a kadar alınması gerekiyor. Bunun için Mısır kulübü Zamalek'e 4 milyon Dolar ödeme yapılacak. Ardından gelecek teklifler doğrultusunda 24 yaşındaki forvetin satışı gündeme gelebilir.