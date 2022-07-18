Galatasaray'da 3 KAP birden geliyor

Galatasaray, transferde adeta gaza bastı. Şimdiye kadar kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira ile güçlendiren sarı-kırmızılar, 3 ismi daha açıklama hazırlanıyor.



Hürriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın; Lyon'dan sağ bek Leo Dubos, Benfica'dan santrfor Haris Seferovic ve serbest durumda bulunan orta saha Florian Grillitsch transferlerini en geç çarşamba gününe kadar KAP'a açıklayacağı öğrenildi.



Galatasaray, Fransız sağ bek Dubois için kulübü Lyon'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak 27 yaşındaki futbolcu, senelik 1.3 milyon euro yıllık ücret alacak.



Sarı-kırmızılılar, Benfica'dan Haris Seferovic'i ise kiralık olarak kadroya katacak. İsviçreli golcüye yıllık 2 milyon euro ödenecek. Seferovic, 15 maça çıkması durumunda 3.5 milyon euro'luk satın alma maddesi devreye girecek.



Galatasaray'ın, Sergio Oliveira'dan sonra orta sahaya ikinci takviyesi Florian Grillitsch olacak. Serbest statüde yer alan futbolcu kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı takıma resmi imzayı atacak.



