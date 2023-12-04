Galatasaray'da 2 veda, 2 transfer kararı!

Galatasaray'da fotoğraf netleşiyor. Aslan devre arası için planlarını yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde iki kritik transfer gerçekleştirilecek.
Cim-Bom bir türlü beklenen karşılılığı veremeyen kiralık futbolcularını gönderecek ve kritik iki hamle yapacak. Buna göre, ara transfer döneminde Ndombele ve Angelino ile yollar ayrılıp, 8 numara ve sol bek takviyesi gerçekleştirilecek.
İŞTE GALATASARAY'IN İKİ HAMLESİ!
Cim-Bom bir türlü beklenen karşılılığı veremeyen kiralık futbolcularını gönderecek ve kritik iki hamle yapacak. Buna göre, ara transfer döneminde Ndombele ve Angelino ile yollar ayrılıp, 8 numara ve sol bek takviyesi gerçekleştirilecek.
İŞTE GALATASARAY'IN İKİ HAMLESİ!
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU