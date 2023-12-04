Galatasaray'da 2 veda, 2 transfer kararı!

Galatasaray'ın ara transfer için planları netleşiyor. Sarı-kırmızılıların sol bek ve orta sahaya takviye planlandığı, yolların ayrılacağı söylenen Angelino ve Ndombele'nin yerine iki yeni ismin alınacağı ifade edildi.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 2 veda, 2 transfer kararı!
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04 Aralık 2023 08:09
Son güncelleme 04 Aralık 2023 08:11
Galatasaray'da fotoğraf netleşiyor. Aslan devre arası için planlarını yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde iki kritik transfer gerçekleştirilecek.

Cim-Bom bir türlü beklenen karşılılığı veremeyen kiralık futbolcularını gönderecek ve kritik iki hamle yapacak. Buna göre, ara transfer döneminde Ndombele ve Angelino ile yollar ayrılıp, 8 numara ve sol bek takviyesi gerçekleştirilecek.

İŞTE GALATASARAY'IN İKİ HAMLESİ!

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