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Galatasaray'da 158 milyon Euro'luk korkutan güç

Galatasaray'ın hücum hattını oluşturan futbolcular rakamlarıyla göz kamaştırıyor.

calendar 26 Temmuz 2025 09:51
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 158 milyon Euro'luk korkutan güç
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Galatasaray, 2025-26 sezonuna Türk futbolunun en pahalı ve en üretken hücum hattıyla giriyor.

Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alvaro Morata dışında, Teknik Direktör Okan Buruk'un elinde hücum hattının dört pozisyonunda as takımda kullanabileceği altı oyuncu olacak: Victor Osimhen, Mauro İcardi, Leroy Sane, Nicolo Zaniolo, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün.

Transfermarkt verilerine göre bu oyuncuların toplam piyasa değeri 158 milyon Euro.


ICARDI VE OSIMHEN: 234 GOL - 101 ASİST

Bu altı ismin performans verileri de rakiplerin adeta kabusu olacak cinsten. Cimbom'un iki santrforu Osimhen ve İcardi; İtalya ve Türkiye'de gol kralı unvanlarının sahibi.

Bu iki santrfor kariyerleri boyunca 234 gol – 101 asist üretti.

KORKUTUCU GÜÇ!

Skor katkısı toplamda 335 olan bu ikiliye Sane, Zaniolo, Barış Alper ve Yunus da eklendiğinde ortaya müthiş bir istatistik çıkıyor: 603 gol – 301 asist: 904 skor katkısı. 

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