Galatasaray'da 11 formanın 10'u hazır: Buruk stoperde kararsız

Teknik direktör Okan Buruk, derbide ilk 11'in büyük kısmını belirlerken, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle tek belirsizlik stoper hattında bulunuyor.

calendar 31 Ekim 2025 10:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da 11 formanın 10'u hazır: Buruk stoperde kararsız
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, lider Galatasaray, takipçisi Trabzonspor'u 1 Kasım Cumartesi günü Rams Park'ta konuk edecek.
 
Derbi öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ilk 11'in büyük bir kısmını belirledi.
 
EKSİKLER VE CEZALILAR
 
Galatasaray'da sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan ve cezalı Davinson Sanchez, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sanchez'in yokluğu nedeniyle stoper hattında tek belirsizlik yaşanıyor.
 
Buruk'un antrenmanlarda Mario Lemina ve Kaan Ayhan'ı, Abdülkerim Bardakcı'nın yanında denediği, ancak henüz son kararını vermediği öğrenildi.
 
11'LER BÜYÜK ORANDA HAZIR
 
Sarı-kırmızılılar, tek forvetli 4-2-3-1 sistemi ile sahaya çıkacak. Forvette Victor Osimhen'in başlaması ve arkasında Sane-Yunus-Barış Alper üçlüsünün görev yapması bekleniyor.
 
Öte yandan, Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve son üç karşılaşmayı kaçıran Wilfried Singo'nun Trabzonspor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.
 
DERBİ ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR
 
Galatasaray'da derbi öncesi tek net olmayan bölge stoper hattı olurken, diğer bölgelerdeki oyuncular hazır durumda. Taraftarlar, Osimhen'in gol yollarındaki performansını ve Buruk'un stoper tercihlerini merakla bekliyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
