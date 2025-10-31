Galatasaray'da 11 formanın 10'u hazır: Buruk stoperde kararsız

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, lider Galatasaray , takipçisi Trabzonspor'u 1 Kasım Cumartesi günü Rams Park'ta konuk edecek.

Derbi öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ilk 11'in büyük bir kısmını belirledi.

EKSİKLER VE CEZALILAR

Galatasaray'da sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan ve cezalı Davinson Sanchez, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sanchez'in yokluğu nedeniyle stoper hattında tek belirsizlik yaşanıyor.

Buruk'un antrenmanlarda Mario Lemina ve Kaan Ayhan'ı, Abdülkerim Bardakcı'nın yanında denediği, ancak henüz son kararını vermediği öğrenildi.

11'LER BÜYÜK ORANDA HAZIR

Sarı-kırmızılılar, tek forvetli 4-2-3-1 sistemi ile sahaya çıkacak. Forvette Victor Osimhen'in başlaması ve arkasında Sane-Yunus-Barış Alper üçlüsünün görev yapması bekleniyor.

Öte yandan, Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve son üç karşılaşmayı kaçıran Wilfried Singo'nun Trabzonspor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

DERBİ ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR

Galatasaray'da derbi öncesi tek net olmayan bölge stoper hattı olurken, diğer bölgelerdeki oyuncular hazır durumda. Taraftarlar, Osimhen'in gol yollarındaki performansını ve Buruk'un stoper tercihlerini merakla bekliyor.