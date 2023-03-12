Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, kendi evinde Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç
Galatasaray HDI Sigorta: Baturalp Burk Güngör, Emir Öztürk, Edgar, Sharifi, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Yasin Aydın, Aykut Acar, Selim Kalaycı)
Cizre Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov, Furkan Dur (Semih Çelik, Taha Erden, Andaç Kapan)
Setler: 25-19, 25-23, 25-19
Süre: 79 dakika (24, 29, 26)
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç
Galatasaray HDI Sigorta: Baturalp Burk Güngör, Emir Öztürk, Edgar, Sharifi, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Yasin Aydın, Aykut Acar, Selim Kalaycı)
Cizre Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov, Furkan Dur (Semih Çelik, Taha Erden, Andaç Kapan)
Setler: 25-19, 25-23, 25-19
Süre: 79 dakika (24, 29, 26)
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