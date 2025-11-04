Galatasaray, Calvin Bassey'i gündemine aldı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Galatasaray , namağlup liderliğini korusa da Fenerbahçe'nin galibiyetiyle puan farkı 4'e indi.

Hem lig hem de Avrupa arenasında yoluna iddialı şekilde devam eden sarı-kırmızılılar, ocak transfer dönemi için savunma hattını güçlendirme planlarını hızlandırdı.

SINGO GİBİ, OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Okan Buruk'un çok yönlü ve atletik savunmacılara öncelik vermesi nedeniyle Galatasaray'ın radarına Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın 25 yaşındaki stoperi Calvin Bassey girdi. Nijerya basınından Soccernet'e göre Cimbom, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Bassey için ocakta yeniden hamle yapmaya hazırlanıyor.

YILIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Fulham'ın oyuncu için 40 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu, ancak Galatasaray'ın bu rakamı aşağı çekmeyi hedeflediği belirtiliyor. Sol ayaklı olan Bassey, hem stoper hem de sol bekte görev yapabiliyor. Geçen sezon Fulham'da gösterdiği performansla kulüp tarihinde yılın oyuncusu seçilen ilk Afrikalı olmuştu.

SÖZLEŞMESİ & PİYASA DEĞERİ

Leicester altyapısında yetişen, Rangers ve Ajax formaları da giyen Bassey'in sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor. Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro. Okan Buruk'un aradığı "atletik, çok yönlü savunmacı" profiline tam olarak uyduğu ifade ediliyor.