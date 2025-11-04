03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
0-0
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
0-1
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
1-0
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
1-1
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
3-1
03 Kasım
Sunderland-Everton
1-1
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
0-0
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
1-2
03 Kasım
Lazio-Cagliari
2-0

Galatasaray, Calvin Bassey'i gündemine aldı

Galatasaray, ocak ayında savunma hattını güçlendirmek için Fulham forması giyen Nijeryalı stoper Calvin Bassey'i gündemine aldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Galatasaray, namağlup liderliğini korusa da Fenerbahçe'nin galibiyetiyle puan farkı 4'e indi.
 
Hem lig hem de Avrupa arenasında yoluna iddialı şekilde devam eden sarı-kırmızılılar, ocak transfer dönemi için savunma hattını güçlendirme planlarını hızlandırdı.
 
SINGO GİBİ, OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR
 
Okan Buruk'un çok yönlü ve atletik savunmacılara öncelik vermesi nedeniyle Galatasaray'ın radarına Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın 25 yaşındaki stoperi Calvin Bassey girdi. Nijerya basınından Soccernet'e göre Cimbom, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Bassey için ocakta yeniden hamle yapmaya hazırlanıyor.
 
YILIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
 
Fulham'ın oyuncu için 40 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu, ancak Galatasaray'ın bu rakamı aşağı çekmeyi hedeflediği belirtiliyor. Sol ayaklı olan Bassey, hem stoper hem de sol bekte görev yapabiliyor. Geçen sezon Fulham'da gösterdiği performansla kulüp tarihinde yılın oyuncusu seçilen ilk Afrikalı olmuştu.
 
SÖZLEŞMESİ & PİYASA DEĞERİ
 
Leicester altyapısında yetişen, Rangers ve Ajax formaları da giyen Bassey'in sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor. Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro. Okan Buruk'un aradığı "atletik, çok yönlü savunmacı" profiline tam olarak uyduğu ifade ediliyor.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
