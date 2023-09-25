Galatasaray Çağdaş Faktoring, yeni transferini açıkladı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Myisha Hines-Allen'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki forvetle anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Son iki sezonda Avrupa kariyerini İtalya'nın Virtus Bologna takımı ile sürdüren yeni transferimiz Myisha Hines-Allen'a 'Galatasaray ailesine hoş geldin' diyor, sarı-kırmızı renklerimiz altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki forvetle anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Son iki sezonda Avrupa kariyerini İtalya'nın Virtus Bologna takımı ile sürdüren yeni transferimiz Myisha Hines-Allen'a 'Galatasaray ailesine hoş geldin' diyor, sarı-kırmızı renklerimiz altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.