Galatasaray Çağdaş Faktoring, USK Prag'a konuk olacak

FIBA Kadınlar Euroleagıue ikinci tur ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, E Grubu'nda 10 Aralık Çarşamba günü Çekya'nın USK Prag takımına konuk olacak.
Kralovka Arena'da oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip ilk turda B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak ikinci tura adını yazdırdı.
USK Prag ise A Grubu'nu üçüncü bitirerek üst tura yükseldi.
