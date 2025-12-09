09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Galatasaray Çağdaş Faktoring, USK Prag'a konuk olacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Euroleague ikinci tur E Grubu ilk maçında 10 Aralık Çarşamba günü Çekya'da USK Prag ile karşılaşacak.

09 Aralık 2025 13:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray Çağdaş Faktoring, USK Prag'a konuk olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

FIBA Kadınlar Euroleagıue ikinci tur ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, E Grubu'nda 10 Aralık Çarşamba günü Çekya'nın USK Prag takımına konuk olacak.

Kralovka Arena'da oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip ilk turda B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak ikinci tura adını yazdırdı.

USK Prag ise A Grubu'nu üçüncü bitirerek üst tura yükseldi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
