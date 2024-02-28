Galatasaray Çağdaş Faktoring'in konuğu Spar Girona

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında perşembe günü İspanya'nın Spar Girona ekibini konuk edecek.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
İki takım arasında İspanya'da oynanan ilk karşılaşmayı Spar Girona, 77-64'lük skorla kazanmıştı.
Turu geçen ekip, kupada adını yarı finale yazdıracak.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
İki takım arasında İspanya'da oynanan ilk karşılaşmayı Spar Girona, 77-64'lük skorla kazanmıştı.
Turu geçen ekip, kupada adını yarı finale yazdıracak.
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