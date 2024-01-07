Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Hatay'a büyük fark!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 122-56 mağlup etti.

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Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Hatay'a büyük fark!
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07 Ocak 2024 17:23
Son güncelleme 07 Ocak 2024 18:21
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Galatasaray 122-56 kazandı. Sarı kırmızılı takım ligde 2 maç sonra galip geldi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Burak Yılmaz, Sabri Gündüz, Mustafa Gürhan Soysal

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Harrigan 19, İnci Güçlü 21, Sude Yılmaz 14, Abdelkader 19, Meltem Yıldızhan 12, Hartley 7, Büşra Akbaş 5, Harika Gözde Eldaş 6, Yağmur Kübra Taşar 9, Arifecan Vardar 6, Allen 4

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Taşkın 17, Elanur Demir 15, Betül Kutlu 9, Öykü Canlıel 7, Nuran Tutsak 4, Şara Baş 2, Sena Işık 2

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