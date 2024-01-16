Galatasaray: 'Bu böyle devam etmeyecek!'

Tehditle, korkutularak işlerin ne noktaya geldiğini ve buna hiçbir şekilde engel olmayıp, saklandığınızı tüm Türkiye gördü. Bundan sonra anladığınız dilden konuşacağız.



BU BÖYLE DEVAM ETMEYECEK! pic.twitter.com/GTx0U5Ig0Y



— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 15, 2024