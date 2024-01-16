Galatasaray: "Bu böyle devam etmeyecek!"

Galatasaray, "Bu böyle devam etmeyecek" başlığıyla Kayserispor maçındaki iki tartışmalı anın görüntüsünü paylaştı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray: 'Bu böyle devam etmeyecek!'
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16 Ocak 2024 01:02
Son güncelleme 16 Ocak 2024 01:05
Galatasaray'dan Kayserispor maçının ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılılar, "Bu böyle devam etmeyecek" başlığıyla Kayserispor maçında Dries Mertens'in iptal edilen golü öncesinde yaşanan pozisyonun görüntüsünü paylaştı. Galatasaray'ın paylaşımında faul pozisyonu ile birlikte Kayserispor'un VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltının görüntüsü de yer aldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Tehditle, korkutularak işlerin ne noktaya geldiğini ve buna hiçbir şekilde engel olmayıp, saklandığınızı tüm Türkiye gördü. Bundan sonra anladığınız dilden konuşacağız. BU BÖYLE DEVAM ETMEYECEK!" denildi.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:

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