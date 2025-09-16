16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Galatasaray, bir rekora daha koşuyor!

Üç puanlı sisteme geçilen 1987-88'den itibaren daha önce 2 kez sezona 6'da 6 ile başlayan Galatasaray, Konya karşısında da kazanırsa rekorunu egale edecek.

calendar 16 Eylül 2025 09:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray, bir rekora daha koşuyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de oynadığı son 13 maçı da kazanmayı başaran Galatasaray, tarihinin en iyi sezon başlangıcına da imzasını atmaya hazırlanıyor. Lige 5'te 5 yaparak start veren sarı-kırmızılılar, üç puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan itibaren bunu 5. kez tekrar etti.

Oynadığı son 16 resmi maçtan zaferle ayrılan sarı-kırmızılılar daha önce iki defa sezona 6'da 6 yaparak başlamıştı. Geçen sezon da Okan Buruk yönetiminde sezona 18 puanla başlayan Aslan, 2009-10 sezonunda da bunu tekrarlamıştı.

Süper Lig'de evinde Konyaspor'u konuk etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar rakibini yenerse rekorunu egale edecek. Hem 2009-10'da hem de geçen sezon 18 puan toplarken 15 averaj elde eden Cimbom, bu yıl ise 5 haftada 15 puan ve 14 averaj elde etti.


Eğer sarı-kırmızılılar Konya'yı 2 farkla yenerse averajla tarihinin en iyi başlangıcına imzasını atacak. Rekor ise 2023- 24'te 10'da 10 yapan F.Bahçe'ye ait. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.