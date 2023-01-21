Galatasaray, Belhanda ile el sıkıştı

Galatasaray, Faslı futbolcu Younes Belhanda ile alacağı için bir anlaşma yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Belhanda ile el sıkıştı
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21 Ocak 2023 13:38
Younes Belhanda
Younes Belhanda
Adana Demirspor
Galatasaray, Younes Belhanda ile alacağı için bir anlaşma yaptı.

Sarı kırmızılı kulüp, KAP'a yaptığı açıklamada 4 futbolcunun davalarıyla ilgili de bilgilendirmede bulunurken isim vermedi. Belhanda ile anlaşma yapıldığı ve oyuncuya 1.8 milyon Euro ödeneceği öğrenilirken diğer davaların ise Omar - Babel - Feghouli ile olduğu iddia edildi.

2 DAVA İÇİN CAS'A GİDİLDİ

Bir oyuncunun 1 milyon 199 bin 500 Euro'luk, başka bir futbolcunun ise 2 milyon 820 bin 932.98 Euro'luk davasının FIFA tarafından haklı bulunduğu ve G.Saray'ın CAS'a gittiği belirtildi.

Diğer ismin 437 bin Euro'luk davası için de sarı-kırmızılı kulüp FIFA'ya başvurduğunu açıkladı. 

 
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