UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray , sahasında Tottenham'ı konuk etti. RAMS Park'taki mücadeleyi Galatasaray, 3-2'lik skorla kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Yunus Akgün ile 32 ve 39. dakikalarda Victor Osimhen attı. Tottenham'ın golleri 18. dakikada Will Lankshear ve 69. dakikada Dominic Solanke'den geldi.Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, bu maçtaki golüyle birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde her maçta gol sevinci yaşadı ve gol sayısını 4'e yükseltti.Galatasaray'da Victor Osimhen ise sarı-kırmızılı formayla Avrupa'daki ilk gollerini attı.Tottenham, 60. dakikada Will Lankshear'in kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.Galatasaray, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 10 puana yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk puan kaybını ve yenilgisini yaşayan Tottenham, 9 puanda kaldı.Galatasaray, hafta sonunda ligde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında AZ Alkmaar deplasmanına gidecek. Tottenham, hafta sonunda ligde sahasında Ipswich Town'u ağırlayacak. İngiliz ekibi, Avrupa'daki bir sonraki maç haftasında ise Roma ile evinde karşı karşıya gelecek.Son Beşiktaş derbisine takımını 4-4-2 sistemiyle çıkaran Okan Buruk, Tottenham maçında 3-4-1-2'yi tercih etti.Genelde takımını 4-2-3-1 sistemiyle oynatan Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Elfsborg maçına 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti. Tecrübeli teknik adam, sonrasındaki Beşiktaş derbisinde ise 4-4-2 dizilişini kullandı.Okan Buruk, Tottenham müsabakasında yine sistem değişikliğine giderek takımını 3-4-1-2'yle sahaya sürdü.Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, Avrupa'da 3 maçın ardından kaleye geçti.Tecrübeli file bekçisi, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı.Avrupa Ligi'nin ilk 3 haftasındaki PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da formasına kavuştu.Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'e sarı-kırmızılı formayla 100 maça çıktığı için plaket verildi.Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisinde Galatasaray'daki 100. resmi maçına çıkan Mertens'e "Dalya" hediyesi takdim edildi.Mertens, plaketi ve arkasında 100 yazılı Galatasaray formasını Tottenham müsabakası öncesinde Başkan Dursun Özbek'in elinden aldı.Galatasaray taraftarı, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi.RAMS Park'ı çok büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratı yaptı ve sık sık tekbir getirdi.Taraftarlar kale arkalarında İngilizce "Özgür Filistin", "Filistin soykırımı" ve "Bırakın Gazzeli bebekler yaşasın" pankartları astı.Galatasaray, karşılaşmanın 6. dakikasında öne geçti. Bu dakikada Dries Mertens'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Tottenham savunması karşıladı. Bu top, Yunus Akgün'de kaldı. Milli futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla harika bir gole imza attı ve Galatasaray'ı Tottenham karşısında öne geçirdi. Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde de dördüncü golüne ulaştı. Yunus Akgün; PAOK, Rigas, Elfsborg'un ardından Tottenham filelerini de havalandırdı.Tottenham, karşılaşmanın 18. dakikasında eşitliği buldu. Bu dakikada Archie Gray'in ceza sahasına gönderdiği topu Brennan Johnson arka direğe gönderdi. Will Lankshear, arka direkte boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.Galatasaray, Tottenham karşısında yediği golün ardından üstünlüğü aldı ve rakip kalede arka arkaya pozisyonlar buldu.25. dakikada Gabriel Sara, savunmanın arkasına sarkan Victor Osimhen'i gördü. Nijeryalı futbolcu, karşı karşıya pozisyonda kaleci Fraser Forster'ı geçemedi. Dönen pozisyonda Dries Mertens'in şutu az farkla dışarıya gitti.Galatasaray, 32. dakikada Victor Osimhen ile yeniden öne geçti. Ön alanda yapılan baskı sonrası top Dries Mertens'e geldi. Belçikalı futbolcu, bekletmeden pasını Osimhen'e verdi. Osimhen, 'burun' vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi.Galatasaray, 39'da 3. golü buldu. Sarı-kırmızılılarda asist yine Mertens, gol yine Osimhen'den geldi. Sağ kanatta topu alan Mertens, topu bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Osimhen, bu topa havadayken vurdu ve topu ağlara gönderdi.Galatasaray, Tottenham karşısında soyunma odasına 3-1 önde gitti.Galatasaray, 45-50 arası rakip kalede üst üste tehlikeli oldu.47. dakikada rakip ceza sahasında topu alan Mauro Icardi'nin vuruşu üstten dışarıya gitti.48. dakikada ise Gabriel Sara'nın soldan kullandığı serbest vuruşta kaleci Forster, topu elinden kaçırdı. Abdülkerim, topu ağlara göndermek istedi ancak savunma araya girdi. Daha sonra Tottenham ceza sahasında yaşanan karambol sonrası savunma topu uzaklaştırdı.52. dakikada Dries Mertens'in sağdan ortasında Osimhen'in vuruşu dışarıya gitti. 56. dakikada ise Barış Alper Yılmaz, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra yerden pasını Osimhen'e verdi. Nijeryalı futbolcunun vuruşunu kaleci Forster ayağıyla kurtardı.Tottenham, mücadelenin 60. dakikasında Galatasaray karşısında 10 kişi kaldı. İngiliz ekibinde 53'te sarı kart gören Will Lankshear, 60'ta gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Tottenham, karşılaşmanın 69. dakikasında skoru 3-2'ye getirdi. Bu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Pedro Porro, altıpastaki Dominic Solanke'yi gördü. Solanke, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-2'den sonra oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens 72. dakikada oyundan çıktı ve Hakim Ziyech oyuna dahil oldu.Galatasaray, 76. dakikada Mauro Icardi ile golü buldu. Ziyech'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Arjantinli futbolcu, topu ağlara gönderdi. Icardi için daha sonra ofsayt bayrağı kalktı.Galatasaray, 78'de Yunus Akgün ile bir kez daha gole çok yaklaştı. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan milli futbolcunun vuruşu yandan dışarıya gitti.Galatasaray'da golleri atan Victor Osimhen ve Yunus Akgün, 80. dakikada kenara geldi. Kerem Demirbay ve Elias Jelert oyuna dahil oldu.Galatasaray'da Mauro Icardi, mücadelenin 82. dakikasında müdahale olmadan sakatlandı. Arjantinli futbolcu, sedyeyle oyundan çıktı. Icardi yerine Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.Galatasaray, kalan dakikalarda skoru korumayı başardı ve Tottenham'ı 3-2 yendi.25. dakikada Sara'nın ara pasında meşin yuvarlakla buluşan Osimhen, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Forster'in kurtarışında dönen topu önünde bulan Mertens'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.46. dakikada Mertens'in pasında topla buluşan Icardi'nin şutunda, top üstten auta çıktı.48. dakikada Sara'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Forster, boşa çıktı. Ceza sahasında kalan top sonrasında karambol oluştu. Abdülkerim'in 2, Icardi'nin de bir şutunda, Tottenham savunması meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.52. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen, penaltı noktası civarından kafa vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak üstten auta çıktı.56. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz, içeriye doğru topu çevirdi. Osimhen'in şutunda, kaleci Forster meşin yuvarlağı kornere çeldi.62. dakikada Mertens'in sağ kanattan ortasında Tottenham savunması, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Yunus Akgün'ün şutunda, kaleci Forster meşin yuvarlağı çeldi.Müsabaka, Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.RAMS ParkLawrence Visser, Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen (Belçika)Muslera, Sanchez, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Sara (Dk. 85 Berkan Kutlu), Torreira, Yunus Akgün (Dk. 80 Jelert), Mertens (Dk. 73 Ziyech), Icardi (Dk. 85 Batshuayi), Osimhen (Dk. 80 Kerem Demirbay)Forster, Porro, Draguşin, Davies, Gray, Bergvall (Dk. 66 Solanke), Bissouma, Maddison (Dk. 65 Sarr), Johnson (Dk. 46 Bentancur), Son (Dk. 46 Kulusevski), LankshearDk. 6 Yunus Akgün, Dk. 31 ve 39 Osimhen (Galatasaray), Dk. 18 Lankshear, Dk. 69 Solanke (Tottenham)Dk. 60 Lankshear (Tottenham)Dk. 16 Mertens, Dk. 54 Sara, Dk. 90+6 Torreira (Galatasaray), Dk. 32 Draguşin, Dk. 48 Kulusevski, Dk. 60 Bissouma, Dk. 90+3 Bentancur (Tottenham)