UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki mücadele 3-3 sona erdi.
Galatasaray'ın gollerini 6. dakikada Davinson Sanchez, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 53. dakikada penaltıdan Victor Osimhen attı. Dinamo Kiev'in golleri 45. dakikada Vladyslav Vanat ile 68. dakikada ve 81. dakikada Andriy Yarmolenko'dan geldi.
Galatasaray, Avrupa'da play-off'u son maça bıraktı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki puanını 13'e yükseltti. Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu sezon ilk puanını aldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ligde ise hafta sonunda sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Dinamo Kiev, Avrupa'da bir sonraki maç haftasında Rigas ile karşı karşıya gelecek.
MERTENS'TEN REKOR
Galatasaray'da Dries Mertens, 70 maçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu oldu. Belçikalı yıldız, Davinson Sanchez'in attığı ilk golde de asist yaptı.
OKAN BURUK DEĞİŞİKLİK YAPMADI
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yapılan son Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de henüz puanı olmayan Dinamo Kiev'i RAMS Park'ta konuk etti.
Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor maçının ilk 11'ini koruyarak müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torrerira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Berat Luş, Recep Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.
MÜZİK YAYINI YAPILMADI
Galatasaray Kulübü, Bolu'daki yangındaki yangın faciası nedeniyle statta müzik yayını gerçekleştirmedi.
Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitirenden dolayı stat hoparlörlerinden müzik çalınmadı.
Sarı-kırmızılı futbol takımı, müsabakaya kolunda siyah bantla çıktı.
TARAFTARLARDAN 5. YILDIZ HEDEFİ
Galatasaray taraftarları, sezon sonunda Avrupa'da başarı ve Süper Lig'de 25. şampiyonluk hedefini belirten pankartlara yer verdi.
Taraftarlar, kale arkasında "Avrupa'da tarih yazalım, ilk ve tek 5. yıldızı hep beraber takalım" yazılı pankart açtı.
DURSUN ÖZBEK'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Galatasaray taraftarları, ameliyat edilen başkan Dursun Özbek için geçmiş olsun mesajı verdi.
Sarı-kırmızılı taraftalar, bağırsak ameliyatı geçiren Özbek için kale arkasında, "Geçmiş olsun Dursun başkan" yazılı pankarta yer verdi.
GALATASARAY ETKİLİ BAŞLADI
Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında karşılaşmaya oldukça etkili başladı.
5. dakikada Galatasaray, önde yaptığı baskı sayesinde topu kazandı. Mertens'in sağ kanattan ortasında kaleci Ruslan Neshcheret topu dışarı gönderdi ve Galatasaray, korner kazandı. Kullanılan bu kornerde Abdülkerim'in vuruşunu Dinamo Kiev savunması çizgiden çıkardı.
GALATASARAY GOLÜ BULDU
Galatasaray, arka arkaya kullanılan ikinci köşe vuruşunun ardından Dinamo Kiev karşısında 6. dakikada golü buldu. Bu dakikada Mertens'in kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Davinson Sanchez, Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı.
ABDÜLKERİM ÇOK UZAKLARDAN ATTI
Galatasaray, 22. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada rakip kaleye yaklaşık 25 metre mesafede topla buluşan Abdülkerim Bardakcı, şutunu çıkardı ve topu ağlara gönderdi. Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında 2-0'ı buldu.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ
Galatasaray, 31. dakikada penaltı bekledi. Bu dakikada Barış Alper'in sağ kanattan yaptığı ortada topukla vuruşu yapan Osimhen'in şutu Kristian Bilovar tarafından engellendi. Galatasaray elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Kristo Tohver, oyunun devam etmesini istedi.
GALATASARAY'DAN GOLE İTİRAZ!
Dinamo Kiev, 45. dakikasında Vladyslav Vanat'ın attığı golle Galatasaray karşısında farkı bire indirdi. Galatasaraylı futbolcular, gol öncesinde topun dışarıdan çevrildiği yönünde itirazda bulundu ancak bu itiraz karşılık bulmadı ve Dinamo Kiev'in golü geçerlilik kazandı.
Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında soyunma odasına 2-1 önde gitti.
ÖNCE PENALTI SONRA KIRMIZI
Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile oynadığı maçta ilginç bir olay yaşandı.
Karşılaşmanın 50. dakikasında Dinamo Kiev ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Barış Alper Yılmaz, elle oynama gerekçesiyle sarı kart gördü. İlk yarıdan sarı kartı bulunan Barış Alper Yılmaz, kırmızı kart gördü. Milli futbolcu, ceza sahasında yaşanan pozisyonda çekildiği yönünde itirazda bulundu.
Hakem Kristo Tohver, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve kırmızı kartı iptal ederek Galatasaray lehine penaltı noktasını gösterdi. Hakem Tohver, bu pozisyonda Dinamo Kiev'den Oleksandr Tymchyk'a da sarı kart gösterdi.
OSIMHEN PENALTIYI ATTI
Galatasaray'da kazanılan penaltıda topun başına Victor Osimhen geçti. Nijeryalı yıldız, beyaz noktada hata yapmadı ve Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında 3-1'i buldu.
FARK YENİDEN BİRE DÜŞTÜ
Dinamo Kiev, 68. dakikada Galatasaray karşısında bir kez daha farkı bire düşürdü. Bu dakikada sağdan Oleksandr Pikhalonok'un kullandığı kornerde top arka direğe indi. Bu topa dokunan Andriy Yarmolenko, topu ağlara gönderdi.
YİNE YARMOLENKO
Dinamo Kiev, özellikle 3-2'yi bulduktan sonra Galatasaray kalesine öz güvenle gelmeye başladı. Ukrayna temsilcisinde ikinci yarının başında oyuna dahil olan ve ikinci golü atan Yarmolenko, 81'de bir kez daha sahneye çıktı. Yarmolenko, 81. dakikada sağdan gelen ortada kafayla topu ağlara gönderdi ve durumu 3-3'e getirdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 3-3 sona erdi.
SON 11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, oynadığı son 11 maçta kalesini kapatamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, çizgi üzerinde bulunan Vivcharenko topu kafayla kornere çeldi.
6. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in sağdan kullandığı kornerde Sanchez, altıpas önünde yükselerek kafayla topu filelere gönderdi: 1-0
22. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan ileri çıkan Abdülkerim Bardakcı'nın yaklaşık 30 metreden şutunda Tymchyk'e de çarpan top kaleci Neshcheret'in solundan ağlarla buluştu: 2-0
31. dakikada Barış Alper Yılmaz, sağ kanattan içeriye doğru topu çevirdi. Osimhen'in altıpas önünden topukla yaptığı vuruşunda, Dinamo Kiev savunması meşin yuvarlağı engelledi.
44. dakikada Dinamo Kiev, durumu 2-1'e getirdi. Buyalskyi'nin pasında savunma arkasına sarkan Vanat'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Galatasaray penaltıdan öne geçti. Müsabakanın hakemi Kristo Tohver, Galatasaray'ın kullandığı korner vuruşunda Tymchyk'le mücadelesi sonrasında Barış Alper Yılmaz'a topa elle müdahale ettiği için ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izlemeye giden Kristo Tohver, Barış Alper Yılmaz'a gösterdiği kırmızı kartı iptal ederek Galatasaray lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1
63. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın kafayla arkaya doğru gönderdiği topa hamle yapan Osimhen'in altıpas içinde vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Neshcheret kurtardı.
66. dakikada Mertens'in pasında ceza yayında topla buluşan Yunus Akgün'ün ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
68. dakikada Dinamo Kiev farkı yeniden 1'e indirdi. Pikhalonok'un sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda arka direkte bulunan Yarmolenko, ağları sarstı: 3-2
81. dakikada Dinamo Kiev beraberliği yakaladı. Buyalskyi'nin sağ kanattan yaptığı ortada Yarmolenko'nun altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-3
90+3. dakikada Yusuf Demir'in sağ kanattan açtığı ortada Osimhen'in altıpas çizgisi üzerinde kafayla vuruşunda, kaleci Neshcheret meşin yuvarlağı kurtardı.
Karşılaşma, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sander Saga (Estonya)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 86 Batshuayi), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Berkan Kutlu (Dk. 73 Kerem Demirbay), Torreira, Yunus Akgün, Mertens (Dk. 90+1 Yusuf Demir), Barış Alper Yılmaz (Dk. 86 Jelert), Osimhen
Dinamo Kiev: Neshcheret, Tymchyk, Mykhavko, Bilovar, Vivcharenko, Shaparenko (Dk. 46 Pikhalonok), Mykhailenko, Buyalskyi (Dk. 87 Salenko), Voloshyn (Dk. 46 Yarmolenko), Kabaiev (Dk. 74 Guerrero), Vanat (Dk. 90+4 Ponomarenko)
Goller: Dk. 6 Sanchez, Dk. 22 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 53 Osimhen (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 44 Vanat, Dk. 68 ve 81 Yarmolenko (Dinamo Kiev)
Sarı kartlar: Dk. 33 Barış Alper Yılmaz, Dk. 40 Jakobs, Dk. 80 Sanchez, Dk. 84 Osimhen, Dk. 90+1 Okan Buruk (Teknik direktör) (Galatasaray), Dk. 40 Shaparenko, Dk. 52 Tymchyk, Dk. 72 Pikhalonok, Dk. 72 Mykhailenko, Dk. 84 Vivcharenko (Dinamo Kiev)
Galatasaray'ın gollerini 6. dakikada Davinson Sanchez, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 53. dakikada penaltıdan Victor Osimhen attı. Dinamo Kiev'in golleri 45. dakikada Vladyslav Vanat ile 68. dakikada ve 81. dakikada Andriy Yarmolenko'dan geldi.
Galatasaray, Avrupa'da play-off'u son maça bıraktı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki puanını 13'e yükseltti. Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu sezon ilk puanını aldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ligde ise hafta sonunda sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Dinamo Kiev, Avrupa'da bir sonraki maç haftasında Rigas ile karşı karşıya gelecek.
MERTENS'TEN REKOR
Galatasaray'da Dries Mertens, 70 maçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu oldu. Belçikalı yıldız, Davinson Sanchez'in attığı ilk golde de asist yaptı.
OKAN BURUK DEĞİŞİKLİK YAPMADI
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yapılan son Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de henüz puanı olmayan Dinamo Kiev'i RAMS Park'ta konuk etti.
Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor maçının ilk 11'ini koruyarak müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torrerira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Berat Luş, Recep Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.
MÜZİK YAYINI YAPILMADI
Galatasaray Kulübü, Bolu'daki yangındaki yangın faciası nedeniyle statta müzik yayını gerçekleştirmedi.
Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitirenden dolayı stat hoparlörlerinden müzik çalınmadı.
Sarı-kırmızılı futbol takımı, müsabakaya kolunda siyah bantla çıktı.
TARAFTARLARDAN 5. YILDIZ HEDEFİ
Galatasaray taraftarları, sezon sonunda Avrupa'da başarı ve Süper Lig'de 25. şampiyonluk hedefini belirten pankartlara yer verdi.
Taraftarlar, kale arkasında "Avrupa'da tarih yazalım, ilk ve tek 5. yıldızı hep beraber takalım" yazılı pankart açtı.
DURSUN ÖZBEK'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Galatasaray taraftarları, ameliyat edilen başkan Dursun Özbek için geçmiş olsun mesajı verdi.
Sarı-kırmızılı taraftalar, bağırsak ameliyatı geçiren Özbek için kale arkasında, "Geçmiş olsun Dursun başkan" yazılı pankarta yer verdi.
GALATASARAY ETKİLİ BAŞLADI
Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında karşılaşmaya oldukça etkili başladı.
5. dakikada Galatasaray, önde yaptığı baskı sayesinde topu kazandı. Mertens'in sağ kanattan ortasında kaleci Ruslan Neshcheret topu dışarı gönderdi ve Galatasaray, korner kazandı. Kullanılan bu kornerde Abdülkerim'in vuruşunu Dinamo Kiev savunması çizgiden çıkardı.
GALATASARAY GOLÜ BULDU
Galatasaray, arka arkaya kullanılan ikinci köşe vuruşunun ardından Dinamo Kiev karşısında 6. dakikada golü buldu. Bu dakikada Mertens'in kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Davinson Sanchez, Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı.
ABDÜLKERİM ÇOK UZAKLARDAN ATTI
Galatasaray, 22. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada rakip kaleye yaklaşık 25 metre mesafede topla buluşan Abdülkerim Bardakcı, şutunu çıkardı ve topu ağlara gönderdi. Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında 2-0'ı buldu.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ
Galatasaray, 31. dakikada penaltı bekledi. Bu dakikada Barış Alper'in sağ kanattan yaptığı ortada topukla vuruşu yapan Osimhen'in şutu Kristian Bilovar tarafından engellendi. Galatasaray elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Kristo Tohver, oyunun devam etmesini istedi.
GALATASARAY'DAN GOLE İTİRAZ!
Dinamo Kiev, 45. dakikasında Vladyslav Vanat'ın attığı golle Galatasaray karşısında farkı bire indirdi. Galatasaraylı futbolcular, gol öncesinde topun dışarıdan çevrildiği yönünde itirazda bulundu ancak bu itiraz karşılık bulmadı ve Dinamo Kiev'in golü geçerlilik kazandı.
Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında soyunma odasına 2-1 önde gitti.
ÖNCE PENALTI SONRA KIRMIZI
Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile oynadığı maçta ilginç bir olay yaşandı.
Karşılaşmanın 50. dakikasında Dinamo Kiev ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Barış Alper Yılmaz, elle oynama gerekçesiyle sarı kart gördü. İlk yarıdan sarı kartı bulunan Barış Alper Yılmaz, kırmızı kart gördü. Milli futbolcu, ceza sahasında yaşanan pozisyonda çekildiği yönünde itirazda bulundu.
Hakem Kristo Tohver, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve kırmızı kartı iptal ederek Galatasaray lehine penaltı noktasını gösterdi. Hakem Tohver, bu pozisyonda Dinamo Kiev'den Oleksandr Tymchyk'a da sarı kart gösterdi.
OSIMHEN PENALTIYI ATTI
Galatasaray'da kazanılan penaltıda topun başına Victor Osimhen geçti. Nijeryalı yıldız, beyaz noktada hata yapmadı ve Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında 3-1'i buldu.
FARK YENİDEN BİRE DÜŞTÜ
Dinamo Kiev, 68. dakikada Galatasaray karşısında bir kez daha farkı bire düşürdü. Bu dakikada sağdan Oleksandr Pikhalonok'un kullandığı kornerde top arka direğe indi. Bu topa dokunan Andriy Yarmolenko, topu ağlara gönderdi.
YİNE YARMOLENKO
Dinamo Kiev, özellikle 3-2'yi bulduktan sonra Galatasaray kalesine öz güvenle gelmeye başladı. Ukrayna temsilcisinde ikinci yarının başında oyuna dahil olan ve ikinci golü atan Yarmolenko, 81'de bir kez daha sahneye çıktı. Yarmolenko, 81. dakikada sağdan gelen ortada kafayla topu ağlara gönderdi ve durumu 3-3'e getirdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 3-3 sona erdi.
SON 11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, oynadığı son 11 maçta kalesini kapatamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, çizgi üzerinde bulunan Vivcharenko topu kafayla kornere çeldi.
6. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in sağdan kullandığı kornerde Sanchez, altıpas önünde yükselerek kafayla topu filelere gönderdi: 1-0
22. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan ileri çıkan Abdülkerim Bardakcı'nın yaklaşık 30 metreden şutunda Tymchyk'e de çarpan top kaleci Neshcheret'in solundan ağlarla buluştu: 2-0
31. dakikada Barış Alper Yılmaz, sağ kanattan içeriye doğru topu çevirdi. Osimhen'in altıpas önünden topukla yaptığı vuruşunda, Dinamo Kiev savunması meşin yuvarlağı engelledi.
44. dakikada Dinamo Kiev, durumu 2-1'e getirdi. Buyalskyi'nin pasında savunma arkasına sarkan Vanat'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Galatasaray penaltıdan öne geçti. Müsabakanın hakemi Kristo Tohver, Galatasaray'ın kullandığı korner vuruşunda Tymchyk'le mücadelesi sonrasında Barış Alper Yılmaz'a topa elle müdahale ettiği için ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izlemeye giden Kristo Tohver, Barış Alper Yılmaz'a gösterdiği kırmızı kartı iptal ederek Galatasaray lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1
63. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın kafayla arkaya doğru gönderdiği topa hamle yapan Osimhen'in altıpas içinde vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Neshcheret kurtardı.
66. dakikada Mertens'in pasında ceza yayında topla buluşan Yunus Akgün'ün ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
68. dakikada Dinamo Kiev farkı yeniden 1'e indirdi. Pikhalonok'un sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda arka direkte bulunan Yarmolenko, ağları sarstı: 3-2
81. dakikada Dinamo Kiev beraberliği yakaladı. Buyalskyi'nin sağ kanattan yaptığı ortada Yarmolenko'nun altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-3
90+3. dakikada Yusuf Demir'in sağ kanattan açtığı ortada Osimhen'in altıpas çizgisi üzerinde kafayla vuruşunda, kaleci Neshcheret meşin yuvarlağı kurtardı.
Karşılaşma, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sander Saga (Estonya)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 86 Batshuayi), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Berkan Kutlu (Dk. 73 Kerem Demirbay), Torreira, Yunus Akgün, Mertens (Dk. 90+1 Yusuf Demir), Barış Alper Yılmaz (Dk. 86 Jelert), Osimhen
Dinamo Kiev: Neshcheret, Tymchyk, Mykhavko, Bilovar, Vivcharenko, Shaparenko (Dk. 46 Pikhalonok), Mykhailenko, Buyalskyi (Dk. 87 Salenko), Voloshyn (Dk. 46 Yarmolenko), Kabaiev (Dk. 74 Guerrero), Vanat (Dk. 90+4 Ponomarenko)
Goller: Dk. 6 Sanchez, Dk. 22 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 53 Osimhen (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 44 Vanat, Dk. 68 ve 81 Yarmolenko (Dinamo Kiev)
Sarı kartlar: Dk. 33 Barış Alper Yılmaz, Dk. 40 Jakobs, Dk. 80 Sanchez, Dk. 84 Osimhen, Dk. 90+1 Okan Buruk (Teknik direktör) (Galatasaray), Dk. 40 Shaparenko, Dk. 52 Tymchyk, Dk. 72 Pikhalonok, Dk. 72 Mykhailenko, Dk. 84 Vivcharenko (Dinamo Kiev)