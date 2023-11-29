Galatasaray, AOP Kifisias karşısında tur arıyor

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Challenge Kupası'nda perşembe AOP Kifisias ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, AOP Kifisias karşısında tur arıyor
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29 Kasım 2023 16:09
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final rövanş maçında perşembe günü Yunanistan'ın AOP Kifisias takımını ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Atina'daki Zirineio Spor Salonu'nda oynanan ilk maçta Galatasaray HDI Sigrota, rakibini 25-22, 25-15 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etmişti.

Sarı-kırmızılı ekip, rakibi karşısında her türlü galibiyette veya alacağı iki setle tur atlayabilecek.

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