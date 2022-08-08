Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla Galatasaray oldu. Maçta konuk ekibin golünü 90. dakikada Bafetimbi Gomis atarken asist ise yeni transfer Midtsjö'den geldi.



Ayrıca bu maçın ilk yarısında dakikalar 45+4'ü gösterirken Luiz Adriano Antalyaspor'da penaltı kullandı. Fernando Muslera bu penaltıda kalesinde devleşti ve penaltıyı kurtardı.



Alınan bu sonucun ardından Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 3 puanla sezona başladı. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor da lige yenilgiyle start verdi. Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise deplasmanda Ümraniyespor ile mücadele edecek.



İKİ TAKIMIN MAÇTAKİ İLK 11'İ



Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu karşılaşmada, Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic 11'ini sahaya sürdü. Nuri Şahin ise Boffin, Bünyamin, Ömer Toprak, Kudryashov, Güray, Fernando, Soner, Ndao, Ghacha, Luiz Adriano, Haji Wright kadrosunu ilk 11'de tercih etti.



ANTALYASPOR PENALTI FIRSATINI KAÇIRDI



İlk yarıda iki takım da birbirini tarttı. İlk yarıdaki en kritik pozisyon uzatma dakikalarındaki pozisyondu. Antalyaspor, Galatasaray ile oynadığı maçta ilk yarıda kazandığı penaltıdan yararlanamadı.



Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Antalyaspor'da Haji Wright, Fernando Muslera'dan sıyrılmak isterken, Uruguaylı eldivenin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi ve Muslera'ya sarı kart gösterdi.



Antalyaspor'da penaltının başına Luiz Adriano geçti. Brezilyalı futbolcu, Muslera'nın sağına doğru bir vuruş yaptı ancak Muslera bu topu kurtardı.



OKAN BURUK TEPKİ GÖSTERDİ



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, penaltı kararının ardından "Kendini atıyor, bu nasıl penaltı?" diye tepki gösterdi.



İlk yarının sona ermesinin ardından kenarda hakemleri bekleyen Okan Buruk, penaltı kararına tepkisini sürdürdü. Okan Buruk daha sonra soyunma odasının yolunu tuttu.



GALATASARAY'DA 3 YENİ TRANSFER 11'DE



Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Fraport TAV Antalyaspor deplasmanı ile açan Galatasaray'da yeni transferlerden üçü ilk 11'de sahaya çıktı.



Teknik direktör Okan Buruk, bu sezon sarı-kırmızılı takıma katılan Abdulkerim Bardakcı, Sergio Oliveria ve Haris Seferovic'e Akdeniz ekibi karşısında görev verdi. Kiralıktan dönen Yunus Akgün ve Emre Akbaba da ilk 11'de yer aldı. Antalyaspor'da ise yeni transferlerden Ömer Toprak ve Soner Aydoğdu ilk 11'de forma giydi.



TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ



Sezonun açılış maçına Antalyasporlu taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tribünlerin hemen hemen tamamının dolu olduğu karşılaşmada yoğunluk yaşanmaması için stat kapıları 18.45'te açıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kalmasına rağmen stat dışındaki yoğunluk dikkati çekti. Antalyasporlu taraftarlar, özellikle futbol sorumlusu Nuri Şahin'e büyük ilgi gösterdi.



Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar tek tek futbolcuları tribüne çağırarak alkışladı.



KUNTZ DA MAÇI İZLEYENLER ARASINDAYDI



Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmayı takip edenler arasında bir isim dikkati çekti. A Milli Futbol Takımı Teknik

Direktörü Stefan Kuntz da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.



ANTALYA'DA TEMPO DÜŞÜKTÜ



Ligin 1. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada sıcaklık sebebiyle futbolcuları zorladı. Karşılaşmanın hakemi belli aralıklarla su molası verdi. Maçın özellikle ikinci yarısında son bölümlerde düşük tempo gözlerden kaçmadı.



GOMİS İŞİ BİTİRDİ



Galatasaray'da oyuna sonradan giren golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golü attı. Doğum gününde gol atan futbolcu, büyük bir sevinç yaşadı. Gomis, attığı golle takımına hayat verdi. Galatasaray haftayı galibiyetle tamamlamış oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



17. dakikada sağ kanattaki Yunus Akgün, rakibini çalımladıktan sonra penaltı noktası üzerinde bekleyen Emre Akbaba'ya topu attı. Emre Akbaba'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.



19. dakikada Fernando'nun sağ kanattan ortasına hareketlenen Ömer Toprak'ın uygun pozisyondaki kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.



21. dakikada Oliveria'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Van Aanholt'un sert vuruşunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.



32. dakikada sağ kanatta ceza sahası içinde son çizgiye inen Yunus Akgün'ün rakiplerini geçtikten sonra yerden vurduğu topu kaleci Boffin, ayaklarıyla kornere gönderdi.



37. dakikada serbest vuruşu kullanan Oliveria'nın şutunda top Antalyasporlu savunma oyuncularına çarptıktan sonra Kerem'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top yan direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.



39. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Haji Wright, rakibini çalımladıktan sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Wright, kaleciyi de çalımlamaya çalışınca Muslera yatarak topun sahibi oldu.



45+3. dakikada uzun pasla defansın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Haji Wright, Muslera'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Luiz Adriano'nun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





52. dakikada sol kanatta topla buluşan Ghacha'nın ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



54. dakikada Ghacha'nın pasıyla topla buluşan Haji Wright, rakibini geçtikten sonra uygun pozisyonda yerden sert vurdu. Kaleci Muslera, topu güçlükle kurtardı.



62. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Emre Akbaba'nın sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.



90. dakikada Galatasaray öne geçti. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Midtsjo'nün pasıyla ceza alanı içinde sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Gomis'in yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.



Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Stat: Corendon Airlines Park Antalya



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan



Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 90 Veysel Sarı), Kudriashov, Ömer Toprak, Güray Vural, Fernando, Soner Aydoğdu (Dk. 72 Hakan Özmert), Ndao (Dk. 72 Fredy), Luiz Adriano (Dk. 72 Gökdeniz Bayrakdar) , Ghacha (Dk. 63 Larsson), Haji Wright



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Van Aanholt, Oliveria (Dk. 78 Taylan Antalyalı), Berkan Kutlu (Dk. 62 Midtsjo), Yunus Akgün (Dk. 89 Gomis), Emre Akbaba (Dk. 78 Emre Kılınç), Kerem Aktürkoğlu, Seferovic



Gol: Dk. 90 Gomis (Galatasaray)



Sarı kartlar: Dk. 14 Nelsson, Dk. 45 Berkan Kutlu, Dk. 45+3 Muslera, Dk. 90+2 Gomis (Galatasaray), Dk. 43 Ömer Toprak, Dk. 90+5 Kudriashov (Fraport TAV Antalyaspor)





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