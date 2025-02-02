Galatasaray, Alvaro Morata'yı KAP'a bildirdi

Galatasaray, Alvaro Morata'nın transferi için Milan ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Galatasaray, Alvaro Morata'yı KAP'a bildirdi
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02 Şubat 2025 11:02
Son güncelleme 02 Şubat 2025 11:06
Galatasaray, Alvaro Morata'nın transferi için Milan ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
 1.5 YILLIK ANLAŞMA

Sarı-kırmızılılar, Milan ve İspanyol futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a maliyeti de belli oldu. Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray, Alvaro Morata'ya sezon sonuna kadar 4 milyon euro ödeyecek. İspanyol futbolcuya gelecek sezon ise 8 milyon euro maaş verilecek.

MILAN'A ÖDENECEK RAKAM

Galatasaray, Milan'a ise toplamda 6 milyon euro'luk bir kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibine bu sezon için 2 milyon euro, gelecek sezon için 4 milyon euro verecek.

İSTANBUL'A GELİYOR

Alvaro Morata, resmi olarak Galatasaray'a imza attı. İspanyol futbolcu için cumartesi akşamı uçuş planlandı ancak bu uçuş hava şartları nedeniyle iptal oldu. Morata için pazar günü saat 14.00'te yeni bir uçuş planlandı. Golcü futbolcunun pazar günü öğlden sonra İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezonun başında 13 milyon Euro'ya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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