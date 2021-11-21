Galatasaray, Afyon Belediyesi'ni rahat geçti!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Galatasaray HDI Sigorta 3-1 kazandı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Sedlacek, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın, Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Hakkı Çapkınoğlu, Melih Sıratça)
Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Axyutin, Mehmet Almaz, Yusuf Eken, Kadir Cin, Batuhan Karaca, Thondike (Çağatay Kır, Emre Sipahioğlu, Enaboifo, Umut Durur, İlker Esin)
Setler: 25-17, 25-19, 23-25, 25-19
Süre: 110 dakika (24, 27, 33, 26)
Mücadeleyi Galatasaray HDI Sigorta 3-1 kazandı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Sedlacek, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın, Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Hakkı Çapkınoğlu, Melih Sıratça)
Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Axyutin, Mehmet Almaz, Yusuf Eken, Kadir Cin, Batuhan Karaca, Thondike (Çağatay Kır, Emre Sipahioğlu, Enaboifo, Umut Durur, İlker Esin)
Setler: 25-17, 25-19, 23-25, 25-19
Süre: 110 dakika (24, 27, 33, 26)