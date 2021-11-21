Galatasaray, Afyon Belediyesi'ni rahat geçti!

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Afyon Belediyesi'ni rahat geçti!
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21 Kasım 2021 17:29
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Galatasaray HDI Sigorta 3-1 kazandı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Sedlacek, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın, Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Hakkı Çapkınoğlu, Melih Sıratça)

Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Axyutin, Mehmet Almaz, Yusuf Eken, Kadir Cin, Batuhan Karaca, Thondike (Çağatay Kır, Emre Sipahioğlu, Enaboifo, Umut Durur, İlker Esin)

Setler: 25-17, 25-19, 23-25, 25-19

Süre: 110 dakika (24, 27, 33, 26)

 


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