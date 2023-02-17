Galatasaray, Adekugbe'yi açıkladı

Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi 1 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Profesyonel Futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ve Kulübü Hatayspor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1.000.000 Euro'dur.
TFF, deprem nedeniyle Hatayspor'un ve Gaziantep FK'nın aldığı çekilme kararı sonrasında bu takımlardan yapılan transferlerin yabancı kuralından muaf tutulacağını duyurmuştu.
Galatasaray, kadrosuna kattığı Adekugbe için 8+3 kuralına takılmayacak ve oynatmada bir sorun yaşamayacak.
Konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ve Kulübü Hatayspor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1.000.000 Euro'dur.
ARTI 1 KURALIYLA OYNAYABİLECEK
TFF, deprem nedeniyle Hatayspor'un ve Gaziantep FK'nın aldığı çekilme kararı sonrasında bu takımlardan yapılan transferlerin yabancı kuralından muaf tutulacağını duyurmuştu.
Galatasaray, kadrosuna kattığı Adekugbe için 8+3 kuralına takılmayacak ve oynatmada bir sorun yaşamayacak.
Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi transfer ettiğini açıkladı.pic.twitter.com/CK3qtVMf5J
— Sporx (@sporx) February 16, 2023
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