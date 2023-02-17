Galatasaray, Adekugbe'yi açıkladı

Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

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Galatasaray, Adekugbe'yi açıkladı
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17 Şubat 2023 00:09
Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi 1 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde:



Profesyonel Futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ve Kulübü Hatayspor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. 

Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1.000.000 Euro'dur.

ARTI 1 KURALIYLA OYNAYABİLECEK



TFF, deprem nedeniyle Hatayspor'un ve Gaziantep FK'nın aldığı çekilme kararı sonrasında bu takımlardan yapılan transferlerin yabancı kuralından muaf tutulacağını duyurmuştu.

Galatasaray, kadrosuna kattığı Adekugbe için 8+3 kuralına takılmayacak ve oynatmada bir sorun yaşamayacak.

 

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