Peş peşe ayrılıkların yaşanabileceği Galatasaray'da, Abdülkerim Bardakcı ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
29 yaşındaki savunmacı için Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'un ısrarı sürüyor. Sarı-kırmızılıların başarılı stoperine Al-Kholood'un yüklü bir maaş teklif ettiği belirtiliyor.
EN AZ 15 MİLYON EURO
Suudi Arabistan ekibinin ısrarı üzerine Galatasaray da Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisini belirledi. Sarı-kırmızılılar 15 milyon euro ve üzeri bir teklif gelmesi durumunda Abdülkerim'in ayrılığına onay verecek.
2 ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDAN
2022 yazında Konyaspor'dan 2.8 milyon euro bonservisle Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, sarı kırmızılı formayla 2 şampiyonluk kazandı ve bu sürede 78 resmi maça çıkıp 10 gol attı.
29 yaşındaki savunmacı için Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'un ısrarı sürüyor. Sarı-kırmızılıların başarılı stoperine Al-Kholood'un yüklü bir maaş teklif ettiği belirtiliyor.
EN AZ 15 MİLYON EURO
Suudi Arabistan ekibinin ısrarı üzerine Galatasaray da Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisini belirledi. Sarı-kırmızılılar 15 milyon euro ve üzeri bir teklif gelmesi durumunda Abdülkerim'in ayrılığına onay verecek.
2 ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDAN
2022 yazında Konyaspor'dan 2.8 milyon euro bonservisle Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, sarı kırmızılı formayla 2 şampiyonluk kazandı ve bu sürede 78 resmi maça çıkıp 10 gol attı.