Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisini belirledi

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı için Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'un Galatasaray'ın kapısını çaldığı iddia edildi. Bu gelişmeler üzerine sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisi belirledi. Galatasaray, bu rakamın kabul edilmesi durumunda ayrılığa onay verecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisini belirledi
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08 Ağustos 2024 09:16
Peş peşe ayrılıkların yaşanabileceği Galatasaray'da, Abdülkerim Bardakcı ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

29 yaşındaki savunmacı için Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'un ısrarı sürüyor. Sarı-kırmızılıların başarılı stoperine Al-Kholood'un yüklü bir maaş teklif ettiği belirtiliyor.

EN AZ 15 MİLYON EURO

Suudi Arabistan ekibinin ısrarı üzerine Galatasaray da Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisini belirledi. Sarı-kırmızılılar 15 milyon euro ve üzeri bir teklif gelmesi durumunda Abdülkerim'in ayrılığına onay verecek.



2 ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDAN

2022 yazında Konyaspor'dan 2.8 milyon euro bonservisle Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, sarı kırmızılı formayla 2 şampiyonluk kazandı ve bu sürede 78 resmi maça çıkıp 10 gol attı.  

 
 

 

 

 

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