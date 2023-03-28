Galatasaray'a yahşi sol bek: Toral Bayramov

Gelecek sezon için çalışmalara başlayan Galatasaray, Azeri ekibi Karabağ'da oynayan Toral Bayramov için harekete geçti. Kulüpler ilk teması kurdu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a yahşi sol bek: Toral Bayramov
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28 Mart 2023 09:53
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve lider durumda olan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı Kırmızılılar, sol bek pozisyonu için scout ekibinin izlediği bir isim için temas kurdu. Cimbom, Azerbaycan ekibi Karabağ'da forma giyen Toral Bayramov'u kadrosuna katmak istiyor

BİR SÜREDİR İZLENİYOR

Galatasaray'ın scout ekipleri, 22 yaşındaki Azeri futbolcuyla ilgili detaylı araştırma yaptı. Ayrıca oyuncunun bazı maçlarının da izlendiği öğrenildi. Sol ayağını etkin bir şekilde kullanan Toral Bayramov, sol açık ve sağ açık mevkilerinde de oynayabiliyor. 1 milyon euro değer biçilen futbolcu için kulüpler arasında görüşmeler başladı. Galatasaraylı yetkililer, Karabağ ile oynanan hazırlık maçı sonrasında ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

BAYRAMOV TAKİBİ SÜRECEK

Devre arası transfer döneminde Hatayspor'dan destek amaçlı Sam Adekugbe'yi alan Galatasaray, bu bölgeye kalıcı bir hamle yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Sarı Kırmızılılar, Bayramov'un performansını takip etmeye devam edecek.

1 GOL 2 ASİST

Bayramov bu sezon 29 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı. 

 

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