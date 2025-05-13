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Galatasaray'a tribünden 2.3 milyar TL!

Galatasaray, gelecek sezonun kombine ve localarının satışından 2.3 milyar TL gelir elde etti.

calendar 13 Mayıs 2025 10:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a tribünden 2.3 milyar TL!
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53 bin kapasiteli RAMS Park'ta maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray'da sınırlı sayıdaki kombineler satışa sunuldu ve hemen tükendi.

24 bin ila 180 bin TL arasında fiyatları değişen kombinelere sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. 42 bin kombine sayısında yine fire verilmedi.

Galatasaray loca ve kombine gelirinde 2.3 milyar TL'ye ulaştı. 

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