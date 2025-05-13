Galatasaray'a tribünden 2.3 milyar TL!

53 bin kapasiteli RAMS Park'ta maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray'da sınırlı sayıdaki kombineler satışa sunuldu ve hemen tükendi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
24 bin ila 180 bin TL arasında fiyatları değişen kombinelere sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. 42 bin kombine sayısında yine fire verilmedi.
Galatasaray loca ve kombine gelirinde 2.3 milyar TL'ye ulaştı.
24 bin ila 180 bin TL arasında fiyatları değişen kombinelere sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. 42 bin kombine sayısında yine fire verilmedi.
Galatasaray loca ve kombine gelirinde 2.3 milyar TL'ye ulaştı.