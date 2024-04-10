Galatasaray'a transferde önemli rakipler!

Everton, Crystal Palace ve Nottingham Forest, Galatasaray'ın da gündemine gelen Raphael Onyedika ile ilgileniyor.

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'a transferde önemli rakipler!
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10 Nisan 2024 12:19
Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'yı takip eden Galatasaray'ı transferde önemli rakipler bekliyor.

Belçika basınında yer alan habere göre, Premier Lig kulüpleri de 22 yaşındaki Nijeryalı orta sahayı transfer etmek istiyor.

Haberd; Everton, Crystal Palace ve Nottingham Forest gibi kulüplerin Onyedika'yı takip ettiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Onyedika'yı kadrosuna katmak için kesenin ağzını açması gerekiyor.

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