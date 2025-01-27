Galatasaray'a transfer önerisi: Jackson Tchatchoua

Galatasaray, sağ bekte bir türlü istikrar yakalayamadı.
9 milyon Euro'ya gelen Elias Jelert beklentileri karşılamadı ve Kaan Ayhan bu bölgede idare etti. Ara transferde sağ beke takviye kararı alan Galatasaray, birçok ismi gündemine aldı.
MENAJERLER ÖNERDİ
Milan'dan Emerson sakatlığı nedeniyle listeden çıkarıldı. Southampton'ın 27 yaşındaki sağ beki Kyle Walker-Peters en kuvvetli aday konumunda. Hellas Verona'dan Jackson Tchatchoua da menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılılara önerildi.
İtalyan basını ise Watford'da kiralık oynayan Udineseli Festy Ebosele için Galatasaray'ın temas kurduğunu gündeme taşıdı.
BU SEZON PERFORMANSI
Hellas Verona'da bu sezon 20 maçta süre bulan Tchatchoua, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Hellas Verona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
9 milyon Euro'ya gelen Elias Jelert beklentileri karşılamadı ve Kaan Ayhan bu bölgede idare etti. Ara transferde sağ beke takviye kararı alan Galatasaray, birçok ismi gündemine aldı.
MENAJERLER ÖNERDİ
Milan'dan Emerson sakatlığı nedeniyle listeden çıkarıldı. Southampton'ın 27 yaşındaki sağ beki Kyle Walker-Peters en kuvvetli aday konumunda. Hellas Verona'dan Jackson Tchatchoua da menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılılara önerildi.
İtalyan basını ise Watford'da kiralık oynayan Udineseli Festy Ebosele için Galatasaray'ın temas kurduğunu gündeme taşıdı.
BU SEZON PERFORMANSI
Hellas Verona'da bu sezon 20 maçta süre bulan Tchatchoua, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Hellas Verona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.