Galatasaray'a Tottenham maçı öncesi güzel haber!

Süper Lig'de haftayı bay geçecek olan Galatasaray Avrupa Ligi'nde Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan oyuncuların son durumu belli oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Tottenham maçı öncesi güzel haber!
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31 Ekim 2024 07:58
Süper Lig fikstüründen dolayı bu haftayı maç yapmadan geçirecek olan Galatasaray, diğer yandan da yaralarını sarmaya çalışıyor.

Sakatlıkları bulunan isimler için seferberlik ilan eden sarı-kırmızılılarda, Jakobs'tan sonra derbi maçta sakatlanan Kaan Ayhan için sağlık ekibinin yoğun bir çalışma içine girdiği belirtildi.

JAKOBS'IN YETİŞMESİ ZOR

Jakobs'un 7 Kasım'da Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Tottenham karşılaşmasına yetişmesinin zor olduğu ancak yine de oyuncunun tedaviye vereceği yanıta göre hareket edileceği belirtildi.

KAAN'DAN MÜJDELİ HABER

Beşiktaş karşılaşmasında darbeye bağlı sakatlık yaşayan Kaan Ayhan'ın ise Tottenham karşılaşmasına yetişeceği bildirildi. Aslan idmanlara bugün başlayacak. 

 
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