Galatasaray'a Premier Lig'den stoper!

Ross'un sakatlığı sonrası stoper arayışına giren Galatasaray'ın Wolverhampton forması giyen 21 yaşındaki stoper Yerson Mosquera'yı kiralamak için harekete geçtiği iddia edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'a Premier Lig'den stoper!
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07 Ocak 2023 12:10
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da devre arası için transfer çalışmaları başladı.

Sarı-Kırmızılı ekipte teknik patron Okan Buruk'un raporları doğrultusunda takviyelerin yapılması bekleniyor. Ross'un sakatlığı sonrası stoper bölgesine transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Yerson Mosquera ile ilgileniyor.

Haberde Sarı- Kırmızılılar'ın 21 yaşındaki savunmacıyı kiralamak istediği belirtildi. Mosquera'nın İngiliz ekibiyle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kolombiyalı stoper 2021 yazında Wolverhampton'a 5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelen 21 yaşındaki oyuncu bu sezon İngiliz ekibinde 4 maçta görev aldı ve 309 dakika sahada kaldı. 

 
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