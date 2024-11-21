Galatasaray'a önerildi; Okan Buruk reddetti

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a West Ham'ın golcüsü Michail Antonio önerildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a önerildi; Okan Buruk reddetti
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21 Kasım 2024 11:48
Galatasaray devre arası transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor.

Menajerler golcü arayışında olan sarı kırmızılılara hemen hemen her gün golcü öneriyor. Takvim'in haberine göre, gündeme gelen son isim ise İngiltere Premier Lig'de West Ham United'ta forma giyen Michail Antonio...

2015 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen 34 yaşındaki Jamaikalı golcünün kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Menajerlerin Galatasaray'ın kapısını aşındırdığı ve Antonio'yu pazarlamaya çalıştıkları bildirildi.

OKAN BURUK SOĞUK BAKIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ise Antonio ismine soğuk baktığı ve transferi istemediği öğrenildi.

BU SEZON 12 MAÇTA 1 GOL ATTI

Bu sezon West Ham United'ta 12 maçta forma giyen tecrübeli golcü 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

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