Galatasaray'a Melo tavsiyeli sol bek

Galatasaray'ın yeni sol beki, tavsiye ettiği Brezilya'dan geliyor. Galatasaray, eski futbolcusu Felipe Melo'nun takım arkadaşı için girişimlere başlamaya hazırlanıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'a Melo tavsiyeli sol bek
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05 Ocak 2024 13:10
Galatasaray'ın bitmeyen derdi sol bek... Angelino'nun kiralık sözleşmesini iptal edecek sarı-kırmızılılar bu bölgeye transfer yapacak.

Ağırlık kazanan isimlerden biri de Palmeiras'tan 21 yaşındaki Vanderlan oldu. Felipe Melo'nun takım arkadaşı için Galatasaray teknik heyetine olumlu referans verdiği öğrenildi.

Bu futbolcuyla Milan ve Rennes'in de ilgilendiği belirtiliyor. Resmi girişimlere başlanması halinde oyuncunun Galatasaray'ı seçmesi için Melo'dan da destek istenecek.

KUPALARA ALIŞTI

Palmeiras'ın altyapısından yetişen Vanderlan, A Takım düzeyinde sadece 52 maça çıkmasına rağmen önemli etki yarattı. İki lig, bir Süper Kupa ve iki Libertadores Kupası şampiyonlukları yaşadı. 1 gol-5 asiste imza attı. Tahmini değeri 4 milyon Euro...

YERLİ ADAY BERKAY YILMAZ

Freiburg'un genç ismi Berkay Yılmaz da gündemde...

Galatasaray, Berkay'ı alternatif olarak değil geleceğe yatırım olarak düşünüyor. Kazımcan Karataş'ın satılması ya da kiralanması, yapılacak yabancı sol bek transferinin yanında gurbetçi solağın da takıma dahil edilmesi planlar dahilinde...

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