Galatasaray için İngiltere'den sürpriz bir transfer iddiası geldi.
RB Leipzig'ten sezon başında kadrosuna kattığı Angelino'dan beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, sol bek transferi için çalışmalara başlarken, İngiltere'den de yeni bir sol bek gündeme geldi; Sergio Gomez
ADAYLARDAN BİRİ SERGIO GOMEZ
İngiliz medyasında yer alan habere göre, Galatasaray'ın, Angelino konusunda RB Leipzig ile anlaşması durumunda sol bek transferi için adaylarından birinin Manchester City'den Sergio Gomez olduğu iddia edildi.
GALATASARAY'IN DÜŞÜNCESİ
Galatasaray'ın, İspanyol sol bek oyuncusu için satın alma opsiyonu da yer alan 1.5 yıllık kiralık seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların sol bek transferi için tek adayının Gomez olmadığı ancak 23 yaşındaki futbolcunun alternatiflerden biri olduğu kaydedildi.
MANCHESTER CITY PERFORMANSI
Manchester City, Sergio Gomez'i 2022 yazında 15 milyon euro karşılığında Anderlecht'ten kadrosuna katmıştı.
İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Sergio Gomez, Manchester City forması altında şu ana kadar 31 maçta süre buldu.
RB Leipzig'ten sezon başında kadrosuna kattığı Angelino'dan beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, sol bek transferi için çalışmalara başlarken, İngiltere'den de yeni bir sol bek gündeme geldi; Sergio Gomez
ADAYLARDAN BİRİ SERGIO GOMEZ
İngiliz medyasında yer alan habere göre, Galatasaray'ın, Angelino konusunda RB Leipzig ile anlaşması durumunda sol bek transferi için adaylarından birinin Manchester City'den Sergio Gomez olduğu iddia edildi.
GALATASARAY'IN DÜŞÜNCESİ
Galatasaray'ın, İspanyol sol bek oyuncusu için satın alma opsiyonu da yer alan 1.5 yıllık kiralık seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların sol bek transferi için tek adayının Gomez olmadığı ancak 23 yaşındaki futbolcunun alternatiflerden biri olduğu kaydedildi.
MANCHESTER CITY PERFORMANSI
Manchester City, Sergio Gomez'i 2022 yazında 15 milyon euro karşılığında Anderlecht'ten kadrosuna katmıştı.
İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Sergio Gomez, Manchester City forması altında şu ana kadar 31 maçta süre buldu.