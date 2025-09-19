'Galatasaray'a karşı her şey mükemmeldi'

Jonathan Burkardt, Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından konuştu.
Alman futbolcu galibiyeti değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:
"Maçın başında gergindik. Heyecanlıydık ve hatalar yaptık. Ama sonra taraftarımızın desteğiyle performansımızı yükselttik ve her şey mükemmeldi. Çok mutluyum. Bu, takımın başarısı. Çok minnettarım. Bu akşamı keyifle geçireceğim, her şey mükemmeldi."
Jonathan Burkardt ayrıca maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.
