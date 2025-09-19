18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
5-1
18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
2-2
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
4-1
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
2-0
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
1-2
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
4-1

"Galatasaray'a karşı her şey mükemmeldi"

Jonathan Burkardt, Frankfurt Galatasaray maçının ardından konuştu.

calendar 19 Eylül 2025 00:59 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2025 01:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Jonathan Burkardt, Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından konuştu.

Alman futbolcu galibiyeti değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Maçın başında gergindik. Heyecanlıydık ve hatalar yaptık. Ama sonra taraftarımızın desteğiyle performansımızı yükselttik ve her şey mükemmeldi. Çok mutluyum. Bu, takımın başarısı. Çok minnettarım. Bu akşamı keyifle geçireceğim, her şey mükemmeldi."

Jonathan Burkardt ayrıca maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
