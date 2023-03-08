Galatasaray'a Hollanda'dan müjdeli haber!

Galatasaray'ın PSV'ye kiraladığı Patrick van Aanholt için sarı kırmızılı kulübe güzel haber geldi.Hollandalı gazeteci Rik Elfrink'in aktardığına göre; PSV, Galatasaray'dan kiraladığı Patrick van Aanholt'un bonservisini alacak.Haberde sarı kırmızılılardan yarım sezonluğuna kiralanan Hollandalı sol bekin bonservisi konusunda Galatasaray ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.Sezona Galatasaray'da başlayan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu istenileni sahaya yansıtamamıştı. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği oyuncu devre arasında PSV'ye kiralanmıştı.PSV Eindhoven'ın Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a kiraladığı sol bek Philipp Max, Hollanda temsilcisine geri dönmeyecek.PSV Eindhoven ile Eintracht Frankfurt arasındaki anlaşmada Philipp Max'n Alman ekibinde 6 resmi maçta oynaması halinde oyuncuyu 2 milyon Euro karşılığında satın alma zorunluluğu vardı.Philipp Max'in bu sayıya ulaşmasının ardından zorunlu satın alma opsiyonu maddesinin devreye girdiği vurgulandı.Tecrübeli futbolcu, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 14 maçta forma şansı buldu. Patrick van Aanholt bu süreçte 2 asist yapma başarısı gösterdi.Hollandalı kanat oyuncusunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 Haziran ayında sona eriyor.