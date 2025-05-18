18 Mayıs
Samsunspor-Sivasspor
19:00
18 Mayıs
Bodrum FK-Trabzonspor
19:00
18 Mayıs
Galatasaray-Kayserispor
19:00
18 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
19:00
18 Mayıs
Alanyaspor-Beşiktaş
19:00
18 Mayıs
Antalyaspor-Gaziantep FK
19:00
18 Mayıs
Rizespor-Göztepe
19:00
18 Mayıs
Kasımpaşa-Başakşehir
19:00
18 Mayıs
Everton-Southampton
14:00
18 Mayıs
West Ham United-N. Forest
16:15
18 Mayıs
Brentford-Fulham
17:00
18 Mayıs
Leicester City-Ipswich Town
17:00
18 Mayıs
Arsenal-Newcastle
18:30
18 Mayıs
Atletico Madrid-Real Betis
20:00
18 Mayıs
Barcelona-Villarreal
20:00
18 Mayıs
Celta Vigo-Rayo Vallecano
20:00
18 Mayıs
Valencia-Athletic Bilbao
20:00
18 Mayıs
Mallorca-Getafe
20:00
18 Mayıs
Real Sociedad-Girona
20:00
18 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
20:00
18 Mayıs
Real Valladolid-Alaves
20:00
18 Mayıs
Las Palmas-Leganes
20:00
18 Mayıs
Osasuna-Espanyol
20:00
18 Mayıs
Cagliari-Venezia
21:45
18 Mayıs
Fiorentina-Bologna
21:45
18 Mayıs
Verona-Como
21:45
18 Mayıs
Inter-Lazio
21:45
18 Mayıs
Juventus-Udinese
21:45
18 Mayıs
Lecce-Torino
21:45
18 Mayıs
Monza-Empoli
21:45
18 Mayıs
Parma -SSC Napoli
21:45
18 Mayıs
Roma-AC Milan
21:45
18 Mayıs
Ajax-FC Twente
15:30
18 Mayıs
Alkmaar-Almere
15:30
18 Mayıs
Fortuna Sittard-FC Utrecht
15:30
18 Mayıs
Heracles-NEC Nijmegen
15:30
18 Mayıs
NAC Breda-Willem
15:30
18 Mayıs
PEC Zwolle-FC Groningen
15:30
18 Mayıs
RKC Waalwijk-Go Ahead Eagles
15:30
18 Mayıs
SC Heerenveen-Feyenoord
15:30
18 Mayıs
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
15:30
18 Mayıs
Ulm-Preussen Muenster
16:30
18 Mayıs
E.Braunschweig-Nürnberg
16:30
18 Mayıs
Magdeburg-Fortuna Düsseldorf
16:30
18 Mayıs
Schalke 04-Elversberg
16:30
18 Mayıs
Hertha Berlin-Hannover 96
16:30
18 Mayıs
Greuther Fürth-Hamburger SV
16:30
18 Mayıs
Karlsruher SC-Paderborn
16:30
18 Mayıs
Darmstadt-Jahn Regensburg
16:30
18 Mayıs
FC Köln-Kaiserslautern
16:30
18 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
14:30
18 Mayıs
KV Mechelen-Sporting Charleroi
17:00
18 Mayıs
Gent-Genk
19:30
18 Mayıs
Wolfsberger AC-Austria Wien
18:00
18 Mayıs
Rapid Wien-Sturm Graz
18:00
18 Mayıs
BW Linz-RB Salzburg
18:00
18 Mayıs
Young Boys-Basel
15:15
18 Mayıs
Lausanne-Lugano
17:30
18 Mayıs
FC Luzern-Servette
17:30
18 Mayıs
Samara-S. Moskova
13:30
18 Mayıs
FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
14:00
18 Mayıs
Dinamo Moscow-Akron Togliatti
16:30
18 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
19:00

Galatasaray'a dev teklif: Jadon Sancho

Menajerler, Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Jadon Sancho'yu Galatasaray'a teklif etti. Son kararı sarı-kırmızılı yönetim ve Okan Buruk verecek.

calendar 18 Mayıs 2025 11:10 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 11:12
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a dev teklif: Jadon Sancho
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için daha da kaliteli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'a menajerler yıldız oyuncuları önermeye devam ediyor.

Bunlardan biri de İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Jadon Sancho... Bonservisi Manchester United'ta olan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun gelecek sezon kulübünden ayrılması bekleniyor.

YÖNETİM VE OKAN BURUK DÜŞÜNÜYOR

Galatasaray Yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk'un teklifi düşündüğü ve kısa bir süre içinde dönüş yapacakları belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Manchester United ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Sancho, bu sezon 40 maçta görev alırken 4 gol attı ve 10 asist yaptı. Toplamda 14 gole katkıda bulundu.

105 MİLYON EURO ÖDENDİ

Piyasa değeri 30 milyon Euro olan Sancho, 23 kez İngiltere Milli Takım formasını giyerken 3 kez fileleri havalandırmayı başardı. Yıldız futbolcu için şimdiye kadar 105 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı. United, 2021 yılında Sancho için Dortmund'a 85 milyon Euro ödemişti.

TAM BİR JOKER

Jadon Sancho, sol kanat dışında, 10 numara pozisyonu ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Hızı ve tekniğiyle ön plana çıkan İngiliz yıldız, Premier Lig'in en özel oyuncularının başında geliyor.

23 GOLE KATKI VERDİ

Premier Lig kariyerinde 88 maçta görev alan Jadon Sancho, 12 gol atarken 11 de asist yaptı. Yıldız oyuncu, Chelsea ve M.United dışında Dortmund'da da görev yaptı. 

 

>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.