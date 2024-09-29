Galatasaray'a büyük şok! 1983'ten sonra bir ilk

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında dün akşam Galatasaray ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Aslantepe'de oynanan karşılaşmaya oldukça iştahlı başlayan Aslan, taraftarının da büyük desteğiyle birlikte kısa sürede farkı yakaladı. Osimen (2) ve Icardi'yle Cim Bom, 34'te farkı 3-0'a getirdi.
Yeni transfer Victor Osimhen, 20 ve 28'inci dakikalarda attığı gollerden sonra sahneye 34'te Mauro Icardi çıktı ve skor 3-0 oldu. Ancak Galatasaray, farka gitmesi beklenen mücadele, şok bir sonuçla 3-3 bitti.
Sarı-Kırmızılılar'ın gollerini Osimhen (2) ve Icardi kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini Fall, Hajradinovic ve Da Costa attı.
1983'TEN SONRA İLK KEZ
Maçta 90 artı 5'inci dakikada Nuno Da Costa'nın golüyle 2 puan kaybeden Aslan, taraftarını üzdü. Cim Bom ayrıca 1983'teki 4-1 öne geçilen Fenerbahçe maçının 4-4 sona ermesi sonrasında bir ilki yaşayarak 3-0'lık fark yakaladığı bir karşılaşmada yıllar sonra ilk kez puan kaybı yaşadı.
Bu sezon ligde ilk kez puan kaybeden Galatasaray puanını 19 yaptı. Kasımpaşa ise puanını 7'ye yükseltti.
Yeni transfer Victor Osimhen, 20 ve 28'inci dakikalarda attığı gollerden sonra sahneye 34'te Mauro Icardi çıktı ve skor 3-0 oldu. Ancak Galatasaray, farka gitmesi beklenen mücadele, şok bir sonuçla 3-3 bitti.
Sarı-Kırmızılılar'ın gollerini Osimhen (2) ve Icardi kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini Fall, Hajradinovic ve Da Costa attı.
1983'TEN SONRA İLK KEZ
Maçta 90 artı 5'inci dakikada Nuno Da Costa'nın golüyle 2 puan kaybeden Aslan, taraftarını üzdü. Cim Bom ayrıca 1983'teki 4-1 öne geçilen Fenerbahçe maçının 4-4 sona ermesi sonrasında bir ilki yaşayarak 3-0'lık fark yakaladığı bir karşılaşmada yıllar sonra ilk kez puan kaybı yaşadı.
Bu sezon ligde ilk kez puan kaybeden Galatasaray puanını 19 yaptı. Kasımpaşa ise puanını 7'ye yükseltti.