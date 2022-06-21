Galatasaray'a Beknaz Almazbekov müjdesi

Galatasaray'ın Kırgız oyuncusu Beknaz Almazbekov yeni yabancı kuralına göre A Takım'a yükselebilecek. Kurala göre 21 yas altı 10 kez milli olması gerekiyor. 16 yaşındaki Beknaz 11 kez milli oldu.



Kural değişmese işi zordu!



Galatasaray'a 13 yaşında transfer olan Beknaz Almazbekov'un Türkiye'deki yabancı kuralı nedeniyle forma şansı bulması oldukça zordu. 5 yıldır Türkiye'de olmasına rağmen Türk vatandaşlığına geçse bile Türk statüsünde oynayamıyordu. Kurala göre profesyonel olduktan 5 yıl sonra Türk statüsü için başvurabiliyorsunuz. Bu başvurudan 5 yıl sonrada eğer kendi milli takımınızda oynamazsanız Türk statüsüne geçebiliyordunuz.



Beknaz 11 kez milli forma giydi



TFF'nin yeni açıkladığı yabancı kuralına göre 14 yabancı dışında 3 tane 21 yaş altı kendi ülkesinin milli takımlarında 10 kez forma giymiş oyuncularda kadroda bulundurabilecek. Beknaz Almazbekov 16 yaşında A Milli Takım 'a davet almıştı. Hazırlık maçı dahil bu dönemde 2 kez A Milli Takım forması giyen genç yıldız adayı ayrıca alt yaş gruplarında 9 kez Kırgızistan Milli Takım forması terletmişti.



Kampa davet alacak!



Yeni yabancı kuralı sonrası Beknaz Almazbekov'un yeni sezon hazırlık kampına davet edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. 16 yaşındaki futbolcu yakın zamanda en genç yaşta Kırgızistan Milli Takım forması giyen oyuncu olarak tarihe geçmişti. Beknaz ayrıca bu sezon Galatasaray U19 takımı ile şampiyonluk yaşamıştı.





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