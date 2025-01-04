Galatasaray'a 22 yaşında dinamo: Sangare

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen Galatasaray, orta saha için sürpriz bir ismin peşine düştü.
Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien forması giyen Malili oyuncu Mamadou Sangare'yi gündemine aldı.
4.5 milyon euro'luk piyasa değeri bulunan 22 yaşındaki orta saha bu sezon 29 karşılaşmada 1 gol atıp 3 asistlik performans gösterdi.
Genç orta sahanın Rapid Wien kulübüyle sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.
Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray scout yetkilileri, Malili futbolcuyu UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in evinde Rapid Wien'e 2-1 mağlup olduğu maçta izledi ve tam nota yakın bir puan verdi.
Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien forması giyen Malili oyuncu Mamadou Sangare'yi gündemine aldı.
4.5 milyon euro'luk piyasa değeri bulunan 22 yaşındaki orta saha bu sezon 29 karşılaşmada 1 gol atıp 3 asistlik performans gösterdi.
Genç orta sahanın Rapid Wien kulübüyle sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.
Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray scout yetkilileri, Malili futbolcuyu UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in evinde Rapid Wien'e 2-1 mağlup olduğu maçta izledi ve tam nota yakın bir puan verdi.