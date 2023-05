Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmek için Ankaragücü maçını bekleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. 2023-24 sezonunda tüm kulvarlarda başarı isteyen Sarı-Kırmızılılar, geniş bir kadro kurmak istiyor.Galatasaray 17 yaşındaki'u gündemine aldı. Aslan, Almanya'nın Nürnberg kulübünün altyapısında top koşturan 17 yaşındaki forvet için görüşmelere başladı.Bu sezon Nürnberg U19 takımıyla toplam 24 maça çıkan Can Uzun, 21 gol 6 asistlik iyi bir performans sergiledi. 2005 doğumlu futbolcunun Nürnberg ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Can Uzun, Ay-Yıldızlı forma altında toplam 13 maça çıkıp 6 gol kaydetti. Milot Rashica transferi için yurtdışında bulunan yönetici Erden Timur'un Can Uzun transferini de bitirerek dönmesi bekleniyor.