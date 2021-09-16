Galatasaray, 9 maçtır yenilmiyor!

Galatasaray, oynadığı son 9 resmi maçında mağlubiyet almadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, 9 maçtır yenilmiyor!
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16 Eylül 2021 23:47
Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti.

Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.


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