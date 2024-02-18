Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı, liderliğini sürdürdü!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Eryaman Stadı'nda oynanan maçı sarı kırmızılı takım 3-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Sarı kırmızılıların ilk 2 golü 109 saniyede geldi.
SERİYE DEVAM ETTİ!
Galatasaray bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Sarı kırmızılı takım ligde oynadığı son 14 maçta mağlup olmadı. Söz konusu maçlarda sadece 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.
2 PUAN FARKLA LİDER
Okan Buruk'un öğrencileri bu galibiyetin ardından puanını 69'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alıyor. Ev sahibi ekip Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.
Galatasaray bir sonraki hafta ligde Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı kırmızılı takım lig maçından önce Sparta Prag ile Perşembe günü tur mücadelesi verecek. Ankaragücü ise Kayserispor deplasmanına gidecek.
BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'yle deplasmanda oynadıkları maçın ilk 11'inde, son karşılaşmaya göre iki değişiklik yaptı.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 3-2 yendikleri maçın ilk 11'ine göre takımında iki ismi değiştirdi.
Hafif sakatlığı bulunan Kaan Ayhan'ı Ankara'ya getirmeyen Okan Buruk, Lucas Torreira'yı ise yedek kulübesinde oturttu. Sarı-kırmızılı takımda bu iki ismin yerine Tete ile yeni transfer Derrick Köhn, ilk 11'de forma giydi.
Kalede Muslera'yla başlayan Galatasaray'ın savunma dörtlüsünü Barış Alper Yılmaz, Nelsson, Sanchez ve Köhn oluşturdu. Savunmanın önünde Berkan Kutlu ve Kerem Demirbay'a şans veren Okan Buruk, sağ kanatta Tete, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'na formayı teslim etti. Forvet arkasında Mertens'in oynadığı Galatasaray'da ileri uçta Icardi forma giydi.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ile Serge Aurier'nin yanı sıra hafif ağrıları olan Tanguy Ndombele, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı, Ankara'ya getirilmedi.
TORREIRA İKİNCİ KEZ YEDEK
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Süper Lig'de bu sezon ikinci kez yedek kulübesinde oturdu.
Teknik direktör Okan Buruk, hafif ağrısı bulunan Uruguaylı oyuncusunu riske atmamak için ilk 11'de oynatmadı.
Sezonun ilk maçında Kayserispor deplasmanında yedek kalan Torreira, 19. haftadaki Konyaspor maçında ise sarı kart cezası nedeniyle forma giymemişti.
MKE Ankaragücü maçında da yedek kalan Uruguaylı oyuncu, ligde 7 maç sonra ilk 11'de yer almadı.
KÖHN İLK MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alman oyuncu Derrick Köhn, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.
Almanya İkinci Lig (Bundesliga 2) ekibi Hannover 96'dan transfer edilen Köhn, MKE Ankaragücü karşısında maça ilk 11'de başladı.
ANKARAGÜCÜ TARAFTARINA KAVUŞTU
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 5 maç sonra sahasında taraftarı önünde maça çıktı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 5 maçlık cezanın sona ermesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Eryaman Stadı'nda boş koltuk bırakmadı.
Galatasaray taraftarı da deplasman tribününün büyük bir bölümünü doldurdu.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 2 DEĞİŞİKLİK
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son lig maçına göre takımında iki değişiklik yaptı.
Ligde Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenildikleri maçın ilk 11'inde oynayan Tolga Ciğerci ve Morutan'ı yedek bırakan Belözoğlu, bu isimlerin yerine Saponara ile Efkan Bekiroğlu'nu oynattı.
Yeni transfer Christian Bassogog ise ilk kez maç kadrosuna girdi.
Sarı-lacivertli futbolcular, maç öncesi sahaya Sağlık Bakanlığının "Bağımlılığa Değil, Spora Sarıl" pankartıyla çıktı.
KAZIMCAN ESKİ TAKIMINA KARŞI
MKE Ankaragücü'nün ara transferde Galatasaray'dan kiraladığı Kazımcan Karataş, eski takımına karşı forma giydi.
Kazımcan Karataş, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve sol bekte oynadı.
G.SARAY PENALTI BEKLEDİ!
Galatasaray, maçın 10. dakikasında Mertens ile penaltı bekledi ama hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi.
Mücadelenin 10. dakikasında Mertens, ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi.
Bir müddet VAR'ı dinleyen Ali Şansalan, oyunun devam etmesini istedi.
109 SANİYEDE 2 GOL
Galatasaray, zorlu Ankaragücü deplasmanında 109 dakikada 2 gol bulmayı başardı.
Sarı kırmızılı takım zorlu deplasmanda erken iki gol buldu. Galatasaray, 109 saniyede rakip kaleye iki gol gönderdi ve zorlu deplasmanı kolay hale getirdi. Galatasaray gollerini 12.05'te Kerem Demirbay, 13.54'te ise Davinson Sanchez attı.
Galatasaray erken bulduğu iki gol sonrası etkisini iyice arttırdı. Sarı kırmızılı takım üst üste ataklarla rakip kaleyi zorladı.
Galatasaray'ın 20. dakikanın içine girerken kullandığı köşe vuruşunu Kerem Demirbay yay üzerine yolladı. Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine vuruşu üstten auta gitti.
KEREM ŞANSINI DENEDİ
Galatasaray'da Kerem yine şansını denedi. Sarı kırmızılı takımın hızlı gelişen atağında Kerem Aktürkoğlu, yay üzerinden iyi bir şut çıkardı. Top kaleci Bahadır'da kaldı.
BAHADIR BİR KEZ DAHA GOLE İZİN VERMEDİ
Mücadelede dakikalar 34'ü gösterdiğinde Galatasaray, bir kez daha gole yaklaştı. Tete ceza sahası sağ çaprazında kazandığı topu son çizgiye iyi taşıdı. Çaprazdan vuruşunu Bahadır son anda kurtardı.
GALATASARAY PENALTI KAZANDI
Galatasaray 39. dakikada penaltı kazandı. Mertens, ceza sahası içinde Kazımcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Icardi, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi.
İlk yarı ciddi bir pozisyon olmadı ve Galatasaray soyunma odasına 3-0 önde girdi.
G.SARAY İKİNCİ YARIDA DA BASKILI
Galatasaray ikinci yarıya da baskılı başladı. Sarı kırmızılı takım Mertens'in 48. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında yaptığı vuruş savunmadan döndü.
MUSLERA GOLE İZİN VERMEDİ
Ankaragücü gole yaklaştı ama Muslera gole izin vermedi. Savunmadan seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Ali Sowe, sağ ayağıyla gelişine vurdu, kaleci Muslera topu son anda çıkardı.
55-65 dakikaları arasında orta sahaların çabuk geçildiği dakikalar yaşandı. 63. dakikada Ankaragücü'nde Ali Kaan, ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan auta gitti. Bu pozisyondan 1 dakika sonra ise Tete, sağ kanattan taşıdığı topu uzak köşeye gönderdi ama kaleci Bahadır köşeyi iyi kapattı ve gole izin vermedi.
ICARDI ATTI AMA FAUL
Galatasaray, Icardi ile farkı 4'e çıkardı ama hakem Ali Şansalan faul tespitti ve golü geçersiz saydı. 70. dakikada Köhn, soldan son çizgiye taşıdığı topu Icardi'ye çevirdi. Onun gelişine vuruşu ağlarla buluştu. Hakem Ali Şansalan, Köhn'ün rakibine faul yaptığını tespit etti.
SERGIO OLIVEIRA GERİ DÖNDÜ!
Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve 62 gün sonra sahalara dönen Sergio Oliveira oyuna girdikten hemen sonra direğe takıldı. 76. dakikada ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş üst direkten oyun alanına döndü.
Ankaragücü son bölümde etkisiz bir görüntü ortaya koydu. Üst üste ataklarla rakip kaleyi yoklasa da farkı artırmayı başaramadı.
Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve mücadele Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte müsait durumdaki Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunda, üst direğe de çarpan top kale çizgisini geçti: 0-1.
15. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı ikiye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topla altıpasta buluşan Sanchez'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.
28. dakikada Cephas'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pedrinho'nun sert vuruşunda, kaleci Muslera direk dibinde meşin yuvarlağı omzuyla son anda kornere çeldi.
30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Icardi'nin vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
38. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin hızlı gelişen atağında, Kazımcan Karataş'ın ceza sahasında topla buluşan Mertens'e müdahalesi sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. 39'uncu dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3.
İlk yarı, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Sarı kırmızılıların ilk 2 golü 109 saniyede geldi.
SERİYE DEVAM ETTİ!
Galatasaray bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Sarı kırmızılı takım ligde oynadığı son 14 maçta mağlup olmadı. Söz konusu maçlarda sadece 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.
2 PUAN FARKLA LİDER
Okan Buruk'un öğrencileri bu galibiyetin ardından puanını 69'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alıyor. Ev sahibi ekip Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.
Galatasaray bir sonraki hafta ligde Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı kırmızılı takım lig maçından önce Sparta Prag ile Perşembe günü tur mücadelesi verecek. Ankaragücü ise Kayserispor deplasmanına gidecek.
BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'yle deplasmanda oynadıkları maçın ilk 11'inde, son karşılaşmaya göre iki değişiklik yaptı.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 3-2 yendikleri maçın ilk 11'ine göre takımında iki ismi değiştirdi.
Hafif sakatlığı bulunan Kaan Ayhan'ı Ankara'ya getirmeyen Okan Buruk, Lucas Torreira'yı ise yedek kulübesinde oturttu. Sarı-kırmızılı takımda bu iki ismin yerine Tete ile yeni transfer Derrick Köhn, ilk 11'de forma giydi.
Kalede Muslera'yla başlayan Galatasaray'ın savunma dörtlüsünü Barış Alper Yılmaz, Nelsson, Sanchez ve Köhn oluşturdu. Savunmanın önünde Berkan Kutlu ve Kerem Demirbay'a şans veren Okan Buruk, sağ kanatta Tete, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'na formayı teslim etti. Forvet arkasında Mertens'in oynadığı Galatasaray'da ileri uçta Icardi forma giydi.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ile Serge Aurier'nin yanı sıra hafif ağrıları olan Tanguy Ndombele, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı, Ankara'ya getirilmedi.
TORREIRA İKİNCİ KEZ YEDEK
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Süper Lig'de bu sezon ikinci kez yedek kulübesinde oturdu.
Teknik direktör Okan Buruk, hafif ağrısı bulunan Uruguaylı oyuncusunu riske atmamak için ilk 11'de oynatmadı.
Sezonun ilk maçında Kayserispor deplasmanında yedek kalan Torreira, 19. haftadaki Konyaspor maçında ise sarı kart cezası nedeniyle forma giymemişti.
MKE Ankaragücü maçında da yedek kalan Uruguaylı oyuncu, ligde 7 maç sonra ilk 11'de yer almadı.
KÖHN İLK MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alman oyuncu Derrick Köhn, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.
Almanya İkinci Lig (Bundesliga 2) ekibi Hannover 96'dan transfer edilen Köhn, MKE Ankaragücü karşısında maça ilk 11'de başladı.
ANKARAGÜCÜ TARAFTARINA KAVUŞTU
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 5 maç sonra sahasında taraftarı önünde maça çıktı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 5 maçlık cezanın sona ermesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Eryaman Stadı'nda boş koltuk bırakmadı.
Galatasaray taraftarı da deplasman tribününün büyük bir bölümünü doldurdu.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 2 DEĞİŞİKLİK
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son lig maçına göre takımında iki değişiklik yaptı.
Ligde Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenildikleri maçın ilk 11'inde oynayan Tolga Ciğerci ve Morutan'ı yedek bırakan Belözoğlu, bu isimlerin yerine Saponara ile Efkan Bekiroğlu'nu oynattı.
Yeni transfer Christian Bassogog ise ilk kez maç kadrosuna girdi.
Sarı-lacivertli futbolcular, maç öncesi sahaya Sağlık Bakanlığının "Bağımlılığa Değil, Spora Sarıl" pankartıyla çıktı.
KAZIMCAN ESKİ TAKIMINA KARŞI
MKE Ankaragücü'nün ara transferde Galatasaray'dan kiraladığı Kazımcan Karataş, eski takımına karşı forma giydi.
Kazımcan Karataş, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve sol bekte oynadı.
G.SARAY PENALTI BEKLEDİ!
Galatasaray, maçın 10. dakikasında Mertens ile penaltı bekledi ama hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi.
Mücadelenin 10. dakikasında Mertens, ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi.
Bir müddet VAR'ı dinleyen Ali Şansalan, oyunun devam etmesini istedi.
109 SANİYEDE 2 GOL
Galatasaray, zorlu Ankaragücü deplasmanında 109 dakikada 2 gol bulmayı başardı.
Sarı kırmızılı takım zorlu deplasmanda erken iki gol buldu. Galatasaray, 109 saniyede rakip kaleye iki gol gönderdi ve zorlu deplasmanı kolay hale getirdi. Galatasaray gollerini 12.05'te Kerem Demirbay, 13.54'te ise Davinson Sanchez attı.
Galatasaray erken bulduğu iki gol sonrası etkisini iyice arttırdı. Sarı kırmızılı takım üst üste ataklarla rakip kaleyi zorladı.
Galatasaray'ın 20. dakikanın içine girerken kullandığı köşe vuruşunu Kerem Demirbay yay üzerine yolladı. Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine vuruşu üstten auta gitti.
KEREM ŞANSINI DENEDİ
Galatasaray'da Kerem yine şansını denedi. Sarı kırmızılı takımın hızlı gelişen atağında Kerem Aktürkoğlu, yay üzerinden iyi bir şut çıkardı. Top kaleci Bahadır'da kaldı.
BAHADIR BİR KEZ DAHA GOLE İZİN VERMEDİ
Mücadelede dakikalar 34'ü gösterdiğinde Galatasaray, bir kez daha gole yaklaştı. Tete ceza sahası sağ çaprazında kazandığı topu son çizgiye iyi taşıdı. Çaprazdan vuruşunu Bahadır son anda kurtardı.
GALATASARAY PENALTI KAZANDI
Galatasaray 39. dakikada penaltı kazandı. Mertens, ceza sahası içinde Kazımcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Icardi, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi.
İlk yarı ciddi bir pozisyon olmadı ve Galatasaray soyunma odasına 3-0 önde girdi.
G.SARAY İKİNCİ YARIDA DA BASKILI
Galatasaray ikinci yarıya da baskılı başladı. Sarı kırmızılı takım Mertens'in 48. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında yaptığı vuruş savunmadan döndü.
MUSLERA GOLE İZİN VERMEDİ
Ankaragücü gole yaklaştı ama Muslera gole izin vermedi. Savunmadan seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Ali Sowe, sağ ayağıyla gelişine vurdu, kaleci Muslera topu son anda çıkardı.
55-65 dakikaları arasında orta sahaların çabuk geçildiği dakikalar yaşandı. 63. dakikada Ankaragücü'nde Ali Kaan, ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan auta gitti. Bu pozisyondan 1 dakika sonra ise Tete, sağ kanattan taşıdığı topu uzak köşeye gönderdi ama kaleci Bahadır köşeyi iyi kapattı ve gole izin vermedi.
ICARDI ATTI AMA FAUL
Galatasaray, Icardi ile farkı 4'e çıkardı ama hakem Ali Şansalan faul tespitti ve golü geçersiz saydı. 70. dakikada Köhn, soldan son çizgiye taşıdığı topu Icardi'ye çevirdi. Onun gelişine vuruşu ağlarla buluştu. Hakem Ali Şansalan, Köhn'ün rakibine faul yaptığını tespit etti.
SERGIO OLIVEIRA GERİ DÖNDÜ!
Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve 62 gün sonra sahalara dönen Sergio Oliveira oyuna girdikten hemen sonra direğe takıldı. 76. dakikada ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş üst direkten oyun alanına döndü.
Ankaragücü son bölümde etkisiz bir görüntü ortaya koydu. Üst üste ataklarla rakip kaleyi yoklasa da farkı artırmayı başaramadı.
Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve mücadele Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte müsait durumdaki Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunda, üst direğe de çarpan top kale çizgisini geçti: 0-1.
15. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı ikiye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topla altıpasta buluşan Sanchez'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.
28. dakikada Cephas'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pedrinho'nun sert vuruşunda, kaleci Muslera direk dibinde meşin yuvarlağı omzuyla son anda kornere çeldi.
30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Icardi'nin vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
38. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin hızlı gelişen atağında, Kazımcan Karataş'ın ceza sahasında topla buluşan Mertens'e müdahalesi sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. 39'uncu dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3.
İlk yarı, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.