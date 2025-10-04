Galatasaray, 15 maç sonra geri düştü!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 15 maç aradan sonra ilk kez skor olarak geri düştü.
Ligde son olarak geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde 1-0 geri düşen Galatasaray, sonrasındaki 15 müsabakada sadece 4 gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte gol yediği 4 müsabakanın hiçbirinde skor üstünlüğünü rakibine vermedi.
