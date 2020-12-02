Gael Clichy'nin yeni takımı belli oldu

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra uzun süredir bir takımla anlaşmayan Gael Clichy, İsviçre Ligi'nin son sırasındaki Servette'ye imza atarak sürpriz yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Gael Clichy'nin yeni takımı belli oldu
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02 Aralık 2020 18:38
Başakşehir'den sürpriz bir şekilde ayrılan Gael Clichy'nin yeni takımı belli oldu. 35 yaşındaki Fransız sol bek, İsviçre Ligi takımlarından Servette ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza sonrasında konuşan tecrübeli oyuncu, "Umarım tecrübemi sahaya yansıtabilirim ve kulübün büyümesi için gerekeni yaparım. Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Sportif direktör Senderos ise, "Onunla futbolculuk döneminde birlikte oynadım. Harika bir oyuncu, büyük profesyonel. Genç oyuncular için çok önemli bir örnek olacak" ifadelerini kullandı.

Servette, İsviçre Ligi'nde 7 hafta sonunda 5 puanla son sırada yer alıyor.





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