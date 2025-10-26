Gabriel Sara: 'Takımımla gurur duyuyorum'

Karşılaşmayı değerlendiren Sara, "Açıkçası zor bir maçtı. Kompakt oynadılar. Kırmızı karttan sonra biraz daha fazla alan bulduk ve bu da oynamamızı sağladı. Kendimle ve takımımla gurur duyuyorum. Yenilmezlik serimiz devam ediyorum." dedi.



"KIZIM ŞANS GETİRDİ"



Kızının kendisine şans getirdiğini söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Uzun süredir gol atmıyordum. Kızım buradaydı. Şans getirdi ve gol attım." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray , konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.Mücadelede Sarı-Kırmızılılar'ın 2. golünü atan Gabriel Sara, maçın ardından açıklamalarda bulundu.