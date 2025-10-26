27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Gabriel Sara: "Takımımla gurur duyuyorum"

Galatasaray'ın evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Sarı-Kırmızılılar'ın 2. golünü atan Gabriel Sara, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 26 Ekim 2025 20:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gabriel Sara: 'Takımımla gurur duyuyorum'
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Mücadelede Sarı-Kırmızılılar'ın 2. golünü atan Gabriel Sara, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

"GURUR DUYUYORUM"

Karşılaşmayı değerlendiren Sara, "Açıkçası zor bir maçtı. Kompakt oynadılar. Kırmızı karttan sonra biraz daha fazla alan bulduk ve bu da oynamamızı sağladı. Kendimle ve takımımla gurur duyuyorum. Yenilmezlik serimiz devam ediyorum." dedi. 

"KIZIM ŞANS GETİRDİ"

Kızının kendisine şans getirdiğini söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Uzun süredir gol atmıyordum. Kızım buradaydı. Şans getirdi ve gol attım." ifadelerini kullandı. 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
