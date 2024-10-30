Gabriel Sara'nın sırrını, eski hocası anlattı

Beşiktaş ile oynanan derbi maçının ardından Gabriel Sara'nın Sao Paulo'daki altyapı antrenörü Orlando Ribeiro konuştu.
Şu anda Corinthians U20 Teknik Direktörü olan Ribeiro, Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili Fanatik'e çarpıcı sözler söyledi.
Orlando Ribeiro, Sara ile ilgili şunları söyledi:
"Sara ile U17'de çalıştım ve daha sonra U20'de de çalıştık. Teknik, zekâ ve davranış olarak bugüne kadar çalıştıklarımın en iyisi. Takımı oynatan ve markaja yardımcı olan modern bir orta saha oyuncusu.
Çok fazla konuşmayan, sessiz bir lider. Onun bir arkadaşı değil, bir antrenörü olarak konuşuyorum. Söylediğim her şey profesyonelce. O gerçekten muazzam bir karakter ve onunla çalıştığım için mutluluk duyuyorum."
'DURAN TOPLARDAKİ SIRRI, KARARLIĞIĞI VE SAKİNLİĞİ'
"Duran toplarda en önemli özelliği yüksek konsantrasyonu. Duran toplarda her zaman çok sakin ve çok kararlı. Bu psikolojik kuvvetliliği, onu öne çıkarıyor. Sol ayağının tekniğinden zaten bahsetmemize bile gerek yok. Odaklanmış, kararlı, yaptığı işten zevk alıyor."
Şu anda Corinthians U20 Teknik Direktörü olan Ribeiro, Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili Fanatik'e çarpıcı sözler söyledi.
Orlando Ribeiro, Sara ile ilgili şunları söyledi:
"Sara ile U17'de çalıştım ve daha sonra U20'de de çalıştık. Teknik, zekâ ve davranış olarak bugüne kadar çalıştıklarımın en iyisi. Takımı oynatan ve markaja yardımcı olan modern bir orta saha oyuncusu.
Çok fazla konuşmayan, sessiz bir lider. Onun bir arkadaşı değil, bir antrenörü olarak konuşuyorum. Söylediğim her şey profesyonelce. O gerçekten muazzam bir karakter ve onunla çalıştığım için mutluluk duyuyorum."
'DURAN TOPLARDAKİ SIRRI, KARARLIĞIĞI VE SAKİNLİĞİ'
"Duran toplarda en önemli özelliği yüksek konsantrasyonu. Duran toplarda her zaman çok sakin ve çok kararlı. Bu psikolojik kuvvetliliği, onu öne çıkarıyor. Sol ayağının tekniğinden zaten bahsetmemize bile gerek yok. Odaklanmış, kararlı, yaptığı işten zevk alıyor."