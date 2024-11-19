Gabriel Paulista: 'Koşmayana saygı duymam'

Beşiktaş defansının en önemli isimlerinden olan Gabriel Paulista, İspanyol basınına hem siyah-beyazlı takıma transfer süreci hem de futbola bakışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"BURADA ÇOK MUTLUYUM"
İlk zamanlar Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığını kaydeden Brezilyalı stoper, "Geçen ocak ayında Atletico'dan önce Beşiktaş bana ulaştı. O dönem Valencia'da kalmak için uğraşıyordum ve menajerime Beşiktaş'a gitmeyi istemediğimi söyledim. Teklifi yükselttiler fakat dinlemek bile istemiyordum. Valencia'dan ayrılmayı istememiştim ama beni istemediler. Beşiktaş 3 yıllık, Atletico Madrid ise 6 aylık teklif sunmuştu. İspanya'da kalmak için Atletico'yu seçtim fakat sonra devam etmedik. Şimdi burada da çok mutluyum" dedi.
"BEN SAVAŞIRKEN ONLAR İZLEYEMEZ"
Beşiktaş'ın başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayan 33 yaşındaki oyuncu, "Sahada her şeyini vermeyen bir takım arkadaşımı gördüğümde küplere binerim. Ben hep böyleydim. Çünkü ben elimden gelenin fazlasını yaparken sahada yürüyenlere saygı duyamam. Beşiktaş'ta da bunu hissettiğim, tutup sarsmak istediğim takım arkadaşlarım oldu. Ama yapmadım tabii (gülerek)" ifadelerini kullandı.
"BURADA ÇOK MUTLUYUM"
İlk zamanlar Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığını kaydeden Brezilyalı stoper, "Geçen ocak ayında Atletico'dan önce Beşiktaş bana ulaştı. O dönem Valencia'da kalmak için uğraşıyordum ve menajerime Beşiktaş'a gitmeyi istemediğimi söyledim. Teklifi yükselttiler fakat dinlemek bile istemiyordum. Valencia'dan ayrılmayı istememiştim ama beni istemediler. Beşiktaş 3 yıllık, Atletico Madrid ise 6 aylık teklif sunmuştu. İspanya'da kalmak için Atletico'yu seçtim fakat sonra devam etmedik. Şimdi burada da çok mutluyum" dedi.
"BEN SAVAŞIRKEN ONLAR İZLEYEMEZ"
Beşiktaş'ın başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayan 33 yaşındaki oyuncu, "Sahada her şeyini vermeyen bir takım arkadaşımı gördüğümde küplere binerim. Ben hep böyleydim. Çünkü ben elimden gelenin fazlasını yaparken sahada yürüyenlere saygı duyamam. Beşiktaş'ta da bunu hissettiğim, tutup sarsmak istediğim takım arkadaşlarım oldu. Ama yapmadım tabii (gülerek)" ifadelerini kullandı.