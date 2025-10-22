22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
3-1
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
0-2
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
3-1
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
0-035'
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
0-134'
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
0-036'
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
1-136'
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
0-035'
22 Ekim
Chelsea-Ajax
2-136'
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
3-036'
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
0-0

Gabriel Paulista: "Kaybettiğimizde bir kişiyi suçlayamayız"

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Gabriel Paulista, Konyapor maçı sonrası konuştu.

calendar 22 Ekim 2025 22:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gabriel Paulista: 'Kaybettiğimizde bir kişiyi suçlayamayız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Gabriel Paulista, deplasmanda Konyaspor'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Deneyimli futbolcu, galibiyetin yanı sıra gol yememelerinin de önemli olduğunu vurguladı: 

"Çok önemli deplasmanda kazanmak. Daha da önemli olan gol yememek. Son maçlarda gol yedik, bu kez gol yemedik. Takımı kutluyorum, önümüzdeki maçlarda kazanarak devam etmek istiyoruz."

"KAYBETTİĞİMİZDE BİR OYUNCUYU SUÇLAYAMAYIZ"

Paulista, takım olarak sorumluluk almaları gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: 

"Kişilik koymamız, topu çok oynamamız gerekiyor. Sorumluluk almalıyız. Beşiktaş'ın rakibinin kim olduğu önemli değil, her maç elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Futbol beraber oynanan bir oyun. Takım kazandığında bir kişi kazanmaz, herkes beraber kazanır. Takım kaybettiğinde de herkes beraber kaybeder. Bir maç kaybettiğimizde bir oyuncuyu suçlayamayız. Bir oyuncu kötü oynadığında bu söylenmeli ama herkes takım olarak birlikte kaybettiğimizi bilmeli ve kimseyi suçlamamalı."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
