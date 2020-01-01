Bonservisi elinde olan Hatem Ben Arfa'nın devre arasında bir takıma imza atması beklenirken, Fransız basını ilk olarak Galatasaray'ın bu transfer için devrede olduğunu duyurmuştu. Bu kez Fransa'dan Fenerbahçe iddiası geldi.Son olarak Rennes forması giyen 32 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu, çalışmalarına özel olarak devam ediyor. Genoa, Sampdoria, Nantes, Real Betis, Lyon ve Flamengo'nun gündeminde olan Hatem Ben Arfa için Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'nin de harekete geçtiği öne sürüldü.Fransız basınında çıkan haberde, "Galatasaray'ın 18 ay için 4,5 milyon euro teklif ettiği Ben Arfa için İstanbul'dan Fenerbahçe de devrede" ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe'nin Hatem Ben Arfa'nın durumu ve maddi beklentisi hakkında soruşturma yaptığı vurgulanırken, kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilerden resmi teklif yapılacağı vurgulandı.Alt aydır boşta olan Hatem Ben Arfa kariyerinde PSG, Marsilya, Olimpik Lyon ve OGC Nizza gibi kulüplerin formasını giydi. 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Rennes forması giydiği 41 maçta 9 gol 6 asist yaptı.