Galatasaray'da dün haftalık toplantısını yapan yönetim, ocak ayında planladığı kongre kararını bir ay erkene çekti. Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerin hepsi bu karara imzasını koydu ve sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 19-26 Aralık 2020 tarihinde seçim kararı alındığı bildirildi. Koronavirüs sürecini dikkate alan yönetim, bu doğrultuda gerekli izin için başvuruda bulunacak.



Galatasaray'da şu ana kadar 4 aday çıktı; Mustafa Cengiz, Burak Elmas, Metin Öztürk ve Cengiz Özyalçın. Sarı-kırmızılı kulüpte kanaat önderleri ise; "çatı aday" etrafında birleşme düşüncesinde bu "çatı aday" sürecinde de iki isim ön plana çıkıyor; Eşref Hamamcıoğlu ve Hamdi Yasaman.



Sarı-kırmızılı kulüpteki seçim kararını Sabah Gazetesi yazarlarından Levent Tüzemen değerlendirdi.



LEVENT TÜZEMEN: "CAMİA RAHATLADI"



Galatasaray'da yönetim, Başkan Mustafa Cengiz'in hatırına yola devam ediyordu. Birçok yönetici istifasını cebinde tutuyor, Cengiz'e olan saygıdan işleme koymuyordu. Galatasaray yönetimi, Başkan Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve diğer bazı yöneticiler olmak üzere bölünmüştü. Bu tıkanıklığı bilmesine rağmen Cengiz, yönetimi ayakta tutmaya çalışıyordu. Erzurum maçından sonra Fatih Terim'in, "Kimsenin ne arkasında ne de yanındayım" şeklindeki söylemi, G.Saray'da yaşanan krizleri de ortaya çıkardı. Ben de bu söyleme karşılık A Spor'da, 'Terim seçim ateşini yaktı' dedim. Yönetim doğru bir karar aldı. Çünkü düşünce ve yönetim anlamında ciddi kan kaybı yaşadılar.



Aralık ayının sonuna doğru seçim yapma planını çok doğru buluyorum. Çünkü yeni gelecek yönetime devre arası transferleri konusunda bir fırsat doğacaktır. Ancak pandemi kurallarına göre bu tür büyük toplantılara izin verilmiyor. G.Saray yönetimi seçime gidecek ama devlet izin verecek mi? Sonuçta Cengiz ve yönetimi seçim kararı alarak G.Saray camiasını rahatlattı.



BURAK ELMAS ADAYLIĞINI AÇIKLADI



Seçim tarihinin belli olmasının ardından açıklama yapan Burak Elmas "Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



METİN ÖZTÜRK DE ADAY OLDU



Öztürk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun seçim kararı aldığını hatırlatarak, "Yüzde 40 değil, yüzde 100 hazırız. Sorunları biliyoruz, güçlü ekibimizle ve camiamızın desteğiyle çözemeyeceğimiz sorun yok. Yaşasın Galatasaray." ifadelerine yer verdi.



Plansız ve baskın seçimlerin Galatasaray'a zarar verdiğini vurgulayan Öztürk, "Ben ve ekibim, gerek yaptığımız çalıştaylarla, gerekse yüz yüze toplantılarla son 14 ayda bin 200 üyemizle bir araya geldik." değerlendirmesinde bulundu.



