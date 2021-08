Futbol dünyası buna hazır mı? City, Cristiano'yu alıyor!

AS PİMİ ÇEKTİ💣💣💣



"Manchester City ve Cristiano anlaştı! Cristiano'nun Premier Lig'e dönüşü için kısa bir süre var çünkü; City ve Juve arasında sadece hangi oyuncuların operasyona dahil edileceği konuşuluyor"



💥Man City; Sterling'i veriyor

💥Juventus; Gabriel Jesus'u istiyor pic.twitter.com/PDrO37FsOQ



— Sporx (@sporx) August 26, 2021

İspanyol AS Gazetesi bombanın pimini çekti ve futbol dünyasının tam ortasına bıraktı; CRISTIANO RONALDO!Lionel Messi'nin Barcelona'ya veda etip PSG'ye imza atmasının ardından futbol dünyası tam olarak buna hazır mı bilinmez ama Cristiano ve Manchester City her geçen an bir adım daha yaklaşıyor."Manchester City ve Cristiano anlaştı! Cristiano'nun Premier Lig'e dönüşü için kısa bir süre var çünkü; City ve Juve arasında sadece hangi oyuncuların operasyona dahil edileceği konuşuluyor"Juventus, Cristiano Ronaldo için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor ancak Manchester City bu bedeli vermek istemiyor. İki takım arasınsda görüşmeler sürüyor ve Manchester City, bu operasyon karşılığında Sterling'i Juventus'a önerdi; ancak Juventus, Gabriel Jesus'un transferini istiyor.Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer'in ise Cristiano ve Manchester City operasyonuna daha farklı bir bakış açısı var; "Profesyonel olduğumuzu biliyorum, ama Man United'da oynadığınızda, Man City'ye gitmezsiniz"Haklı mı?