Furkan Yaman, İran'da şampiyon oldu

Milli eskrimci Furkan Yaman, İran'da şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Furkan Yaman, İran'da şampiyon oldu
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08 Eylül 2024 16:06
Milli eskrimci Furkan Yaman, İran'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda erkekler kılıç kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Urmiye kentinde gerçekleştirilen organizasyonun erkekler kılıç kategorisinde mücadeleler yapıldı.

Organizasyonun finalinde İranlı Nima Zahedi'yi 15-14 mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan milli eskrimci Furkan Yaman, eskrimde 2024-2025 yurt dışı sezonunun ilk altın madalyasını elde etti.

Aynı organizasyonda milli eskrimci Uras Macit ise mücadelesini 12'nci sırada tamamladı.

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